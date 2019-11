Cornejo apuesta a los lotes en campaña

El intendente aún no habría entregado los lotes que sorteó en 201 5,en víspera electoral.

Una de las vecinas comentó que de los 1.000 terrenos que prometió Cornejo hace cuatro años solo entregó 208.

El lunes por la noche se llevó a cabo la inauguración de una nueva terminal de ómnibus de los corredores del Municipio de Campo Quijano, y quien encabezó el acto fue el intendente Manuel Cornejo, quien, como hace cuatro años, volvió a prometer la entrega de terrenos sociales, lo que causó molestia en los vecinos, que dejaron sus quejas en las redes sociales.

Cornejo, con claro tinte electoralista, manifestó: "Vamos a sortear y vamos a recibir inscripciones a partir de mañana, como lo hemos hecho en otro momento para más de mil terrenos sociales. Necesitamos que se presenten solamente con el documento y por supuesto no teniendo otro terreno. Es la única forma de aportar al crecimiento de la familia". "Mañana los espero en la Secretaría de Gobierno del Municipio. Dejen por favor que la gente que necesita pueda tener un techo", expresó.

Rápidamente, este video fue subido a las redes sociales y muchos allí expresaron que ojalá los vecinos no vuelvan a caer en los enredos del jefe comunal, como hace cuatro años, en donde al perder en las PASO, y luego de hacer este anuncio a solo dos días de las elecciones definitivas, pudo remontar esos resultados sorteando terrenos que hasta la fecha no terminó de entregar, aseguran los vecinos, y agregan que muchos de los que cedió no contaban con los servicios básicos.

"Aprovechó la inauguración y de paso le salió otra jugada sucia con la gente. Este señor juega con la necesidad".

"Pienso que tendrían que ir a pedir que les entregue el terreno a las 700 personas que dejó colgadas desde 2015. Ellos también ganaron en el sorteo anterior a días de las elecciones. ­Recordemos que solo entregó 208! En realidad no los entregó porque fue bueno, la gente estuvo asentada días enteros reclamando lo que les correspondía. Primero que cumpla con los anteriores ganadores y después si quiere que siga sorteando, pero ojo: está jugando sus últimas fichas y siempre con la mentira y necesidad de los habitantes del municipio", expresaron dos vecinos en las redes sociales.