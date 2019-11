Vándalos rompen la camioneta de un candidato

Desde hace tiempo los accidentes de tránsito, la violencia y el accionar de delincuentes bajo los efectos del alcohol y las drogas preocupan a la comunidad de Metán.

En la madrugada del domingo, al menos tres jóvenes que estaban completamente descontrolados robaron un matafuego y luego iniciaron un raid delictivo y de vandalismo por la zona norte de la ciudad.

Interceptaron a un taxista en la vía pública. "A ese robale", gritó fuerte uno de los muchachos. "El que tenía el matafuego en la mano se me acercó rápidamente y lo quiso accionar cerca de mi cara, por suerte no funcionó y yo me pude retirar rápido del lugar", dijo el trabajador a El Tribuno.

Pero el recorrido de "locura" de estos jóvenes continuó. Pasaron por una vivienda que tenía el garaje abierto y observaron que la cámara de seguridad estaba registrando sus movimientos. Ya se iban por la vereda, pero el que tenía el extintor decidió volver, le apuntó al aparato y le arrojó el gas que almacena el elemento. Pero los movimientos de ese vándalo y de unos de sus compañeros de "hazaña" quedaron registrados. Por eso la Policía los tenía "en la mira" y a, punto de ser detenidos.

Finalmente llegaron hasta el barrio docente. En el pasaje Angastaco estaba estacionada una camioneta Toyota Hilux, cabina simple, que es propiedad del candidato a intendente Javier Reynoso. En el vehículo se moviliza un chofer que la había dejado allí.

"En la madrugada de hoy (por el domingo) dos personas tiraron un matafuego de gran dimensión en mi vehículo que se encontraba en la casa del chofer, produciendo la rotura del vidrio del conductor. No sé si habrán tenido una finalidad de robo, daño u otra. Ya se radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría. Espero que aparezcan los responsables por tanto daño que le hacen a esta ciudad. Aviso, a mí no me amedrentarán", publicó Reynoso en su cuenta de Facebook.

Al matafuego que habían robado, uno de los jóvenes decidió arrojarlo con fuerza y romper el vidrio de la camioneta de Reynoso. Lo logró, por eso el extintor quedó en el interior del rodado. El muchacho intentó recuperarlo en ese mismo momento, pero el vehículo estaba cerrado y no pudo sacarlo por el orificio de la ventanilla destruida.

La camioneta atacada tenía pegadas propagandas políticas de Reynoso.

"Fue un hecho lamentable cometido por estas personas que andaban de "gira" con un matafuego que habían robado e hicieron desastres. Fueron muchas cuadras haciendo estragos, desde la calle Rivadavia hasta la Lavalle, cerca de donde estaba mi camioneta. Es una situación preocupante porque si había alguien en el interior del vehículo iba a ser muy lastimado", destacó.