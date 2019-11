Catamaranes: surge la polémica. ¿Deberían llevar desfibriladores?

La muerte de un hombre que se descompuso el fin de semana a bordo de un catamarán en el dique Cabra Corral, disparó el debate acerca de las medidas de seguridad a la hora de navegar.

Si bien los chalecos salvavidas son obligatorios, la gente a bordo no los utiliza. “Parten las embarcaciones llenas de pescadores y si bien los chalecos están, nadie los lleva puestos. Eso no se controla ni se acostumbra”, contó un pescador, quien admitió no saber nadar.



Otros opinan que los cursos de reanimación cardiopulmonar (RCP) deberían ser obligatorios para la tripulación. Situaciones como las acontecidas en los últimos días y que le costaron la vida a un salteño de 56 años, pueden suceder más de una vez -como en la vida diaria- y es necesario estar preparados.

En cuanto a los desfibriladores, es una cuestión que debería ser analizada por los especialistas y consensuada con los emprendimientos comerciales dedicados a la pesca deportiva y al turismo, ya que su costo es importante y los precios parten de los 100 mil pesos.

Desfibrilador portátil



Lo que sí es cierto es que frente a una descompensación, actuar a tiempo puede salvar una vida. Los minutos y los elementos con los que se cuente marcan la diferencia con la muerte.

Según se desprendió de información proporcionada por Lacustre Cabra Corral, hoy por hoy no existe legislación que establezca la obligatoriedad de contar con desfibriladores en los catamaranes. Y aseguran que se trata de un dispositivo que “no es difícil de utilizar” y que emplearlo “es más sencillo de lo que parece”. Apuntaron, además, que no se trata solo de una necesidad de las embarcaciones, sino que todos los lugares públicos deberían contar con uno.

Cuando se trata de seguridad, nunca es demasiado...