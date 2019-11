El cuervo se instaló en Rafaela

Central Norte con el once titular definido, armó su bunker en Santa Fe.

Todo listo y en condiciones. Central Norte, con el once titular definido armó su bunker en Santa Fe, donde mañana enfrentará a Unión Sunchales, a partir de las 18.

Ezequiel Medrán, con la tranquilidad de saber que podrá Pablo Figueroa, terminó de definir la alineación que enfrentará al bicho verde de sunchalense. El defensor cuervo terminó de despejar las dudas que tenía en técnico, ayer en la última práctica antes de emprender viaje rumbo a Santa Fe.

Figueroa superó el golpe que sufrió en el maxilar y pudo trabajar con normalidad a la par de sus compañeros.

El marcador de punta derecha formado en la cantera del club de barrio norte, se convirtió en un titular indiscutido para el técnico cuervo. Figueroa es uno de los jugadores que más minutos en cancha tiene, desde que arrancó el torneo se mantuvo entre los once. Si el defensor no llegaba en condiciones, Medrán había trabajando en un plan B, Guillermo Cosaro fue al hombre elegido para suplir la baja.

De esta manera, Medrán repetirá equipo por primera vez en el torneo.

Al finalizar la práctica matutina, el DT de Central Norte, confirmó que Sebastián D’Angelo, Maxi Padilla, Cosaro, Juan Rivas, Enzo Gaggi, Hugo Bargas y Gonzalo Ríos formarán parte de le delegación que se instaló en Santa Fe.