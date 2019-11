Djokovic con Berrettini abreno el Masters de Londres

El serbio Novak Djokovic, con la premisa de recuperar el número uno del tenis mundial que le arrebató hace un puñado de días el español Rafael Nadal, se medirá hoy con el ascendente italiano Matteo Berrettini en el inicio del Masters de Londres, certamen que reune a los ocho mejores de la temporada y que tendrá por primera vez en 50 años a todos los participantes de origen europeo.

El certamen comenzará hoy, a las 11 con el cruce entre Djokovic (2) y Berrettini (8), será televisado por la señal de cable ESPN y válido por el Grupo Bjorn Borg, que cerrará la jornada con el partido que animarán, desde las 17, el suizo Roger Federer (3) y el austríaco Dominic Thiem (5).

Federer, quien luego del Masters emprenderá una gira por América Latina (jugará el 20 de noviembre en Buenos Aires, y luego visitará Chile, Colombia, Ecuador y México), es el que más títulos sumó en el Masters con seis conquistas, también es dueño de la mayor cantidad de victorias, con 57, y es quien tiene más participaciones, ya que lo jugó en 17 ocasiones.

El otro grupo, denominado Andre Agassi, está encabezado por Rafa Nadal (1), quien nunca ganó el Masters (perdió las finales de 2010 contra Federer, y 2013 ante Djokovic.) y debutará mañana ante el alemán Alexander Zverev (7), campeón de la edición 2018, mientras que el otro partido lo animarán los otros dos integrantes, el ruso Daniil Medvedev (4) y el griego Stefanos Tsitsipas (8).

El tenista nacido en Mallorca llega al torneo con lo justo en lo físico, debido a una molestia abdominal que le impide sacar cómodo.

En cuanto a la lucha por el número uno, las diferencias entre Nadal y Djokovic son mínimas, apenas 640 puntos, y para impedir que el serbio termine por sexta vez como líder, el “zurdo” de Mallorca debería alcanzar las semifinales.

Hoy - Grupo Bjorn Borg

Djokovic vs. Berrettini

Hora: 11 - ESPN



Federer vs. Thiem

Hora: 17 - ESPN



Mañana - Grupo Agassi

Medvedev vs. Tsitsipas

Hora: 11 - ESPN



Nadal vs. Zverev

Hora: 17 - ESPN