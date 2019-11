El Tribuno BB recibe a Facundo y puede ser líder

El Tribuno Básquetbol recibe hoy a Facundo de La Rioja, desde las 21, en el Nicolás Vitale, en el cuarto partido del conjunto salteño en el Torneo Federal.

Un compromiso que asoma complicado para los dirigidos por Ricardo De Cecco que si bien llegan dulces ganado los tres primeros encuentros, los riojanos llegarán con el cuchillo entre los dientes.

Respecto al buen momento que atraviesa el TBB, uno de los bases y experimentados del plantel, Maximiliano Saravia, expresó: “Creo que el arranque es bueno en cuanto al resultado porque pudimos quedarnos con los tres juegos pero en cuanto a desarrollo en sí, todavía nos faltan muchos detalles por pulir y encontrar esa identidad de juego que todo equipo con aspiración debe tener”.

El conductor salteño, quien disputa la tercera temporada federal junto al TBB, sabe que el mote de “invictos” no debe marearlos y señaló: “La situación la manejamos con cautela sabiendo que la zona norte este año va a ser muy pareja, donde no hay un equipo que a simple vista sea superior en cuanto a nombres. Así que a su vez somos conscientes de que tenemos grandes posibilidades y queremos quedarnos con la mejor posición a lo largo de las 24 fechas. No tenemos que tener la presión de candidatos pero sí saber que es una oportunidad única de poder quedar primeros. Tenemos que corregir varios detalles que al fin y al cabo son los que marcan la diferencia”.

En caso de ganar esta noche, El Tribuno será el nuevo líder de la División Noa, tras la caída de Nicolás Avellaneda el viernes frente a Tucumán Básquet.