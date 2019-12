Caso Bernasar, se trataría de un femicidio, hay detenidos

Si bien el hecho está en pleno proceso instructivo, el caso de Gimena Bernasar se encuentra incluido desde un primer momento entre los 13 femicidios que se produjeron en Salta en lo que va del año, según datos oficiales aportados por la Procuración General de la Provincia. Ayer, Verónica Simesen de Bielke, fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 3, ordenó la detención de quien hasta el momento del crimen era pareja de la mujer. También se detuvo a dos personas por el delito de falso testimonio.

La imputación del novio de Gimena Bernasar hace suponer que se está detrás de un femicidio. Fue justamente el novio quien ese sábado 22 de junio, jornada en que hallaron a la joven de 24 años sin vida en la casa que alquilaba en el barrio Leopoldo Lugones, se encontraba en el interior de la vivienda y, ante la presencia policial, señaló que al ingresar su pareja estaba sin vida. Varias hipótesis se tejieron en torno al caso, el joven ahora imputado había sido detenido y luego liberado.

Desde aquel entonces, la familia de la joven no creyó en la teoría del suicidio, otra de las hipótesis, y sostuvo y lo sigue haciendo que a Gimena Sofía Bernasar la asesinaron. "Estoy segura de que mi hija no se suicidó, eso nadie ni nada me lo va a sacar. Lo que yo sospecho es que se metió con gente equivocada", manifestó Marta, la madre, en contacto con El Tribuno.

Acerca de la detención de quien era su yerno, la mujer apuntó: "Me enteré hoy (por ayer) de la detención del que era pareja de mi hija, y dos personas más. Casualmente, en estos días había hablado con mi abogado (Pablo Del Pino) y me comentó de esa posibilidad dadas las contradicciones que surgieron en las declaraciones de esas personas".

Respecto a la causa que en un principio estaba en manos del fiscal Rodrigo Miralpeix -actualmente en la Unidad Delitos Contra la Integridad Sexual 2- y pasó a estar bajo la lupa de Simesen de Bielke, la madre de Gimena dijo estar conforme con lo hecho hasta el momento.

"Siempre me atendieron bien y responden a mis preguntas. Me aclararon que iban un poco lento porque debían esperar los análisis de los celulares que fueron secuestrados, entre otras cosas".

Al parecer, fueron esos estudios, entre otras pruebas de valor, los que determinaron la complicidad del novio de la joven y su detención. Simesen de Bielke explicó que se trata de quien fuera la pareja de la joven al momento de su muerte, quien ya se encuentra imputado en la causa, y de otras dos personas que aportaron datos falsos que entorpecieron la investigación.

Tras una minuciosa tarea investigativa desplegada, la fiscal consideró que posee los elementos necesarios para solicitar al Juzgado de Garantías 3 la detención de estas personas, medida que se concretó ayer durante la mañana.

La audiencia de imputación se desarrollará mañana en sede fiscal.

El crimen de Gimena Bernasar, hecho que condujo a su familia y amigos a marchar en pos de pedir justicia, estaría dentro de los 13 femicidios que se produjeron en la provincia en lo que va de 2019, según datos aportados por la Procuración de la Provincia.