Habrá créditos a tasas bajas para aliviar la situación de las familias y pymes

El Presidente dijo que para "dar aire" y evitar esas situaciones delicadas, implementará un "sistema masivo de créditos no bancarios que brinde préstamos a tasas bajas".

El Gobierno impulsará "créditos no bancarios a tasas bajas", entre otras medidas para aliviar la situación económica de muchas familias y pymes endeudadas, anunció hoy el presidente Alberto Fernández.

Lo dijo tras alertar que las "economías familiares están asfixiadas por altas tasas de endeudamiento".

"Se toman créditos para pagar alimentos, pagar facturas de servicios o medicamentos", lamentó el presidente.

Denunció que las pymes viven "situaciones dramáticas", con una importante capacidad ociosa en fábricas, industrias y comercios.

"La economía popular y los movimientos organizados y el cooperativismo también serán actores centrales de estas políticas públicas", prometió.

Fernández consideró que "la cultura de trabajo se garantiza creando trabajos formales" y por eso se buscará que "todos los beneficiarios del salario social complementario puedan insertarse en el mundo laboral y cobrar por su trabajo".

Destacó que se fomentarán las becas solventadas por el Estado para que los jóvenes se capaciten y trabajen en empresas.

"Hoy el desempleo afecta al 30% de los jóvenes y 1.200.000 no estudian ni trabajan", recordó.