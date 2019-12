Peñarol y Primavera se juegan la última chance

No hay tiempo para más, es hora de la esperada definición. Atlético Peñarol y Villa Primavera, en su última oportunidad, se enfrentarán en el estadio de Gimnasia y Tiro, desde las 22, en la final del cuadrangular organizado por la Liga Salteña de Fútbol, que definirá su representante en el Regional Federal Amateur 2020.

Se espera una apasionante definición porque chocarán dos equipos que demostraron tener grandes aspiraciones en participar en el certamen de ascenso.

Peñarol espera con ansias lo que sería una revancha, su primer intento acabó siendo frustrado frente a San Antonio, que se quedó con la final del torneo doméstico y se consagró campeón.

El mirasol logró meterse en una nueva instancia decisiva al eliminar en semifinales a Cachorros 3 a 2.

Carlos Fretes, técnico de Peñarol, tendría pensado apostar por la misma formación que derrotó al tricolor el domingo pasado.

Fretes terminó muy satisfecho con la producción de sus muchachos y no realizaría modificaciones en esta final.

En la vereda de enfrente, Primavera es otro de los equipos que padeció el poderío de Villa San Antonio, en semifinales, al perder por penales.

El gallito aprovechó la oportunidad en el cuadrangular y recuperó las esperanzas de clasificar al Regional, al vencer en la fase anterior (semi) a Pellegrini por 1 a 0.

El técnico de Primavera no terminó de definir el once que podrá en cancha esta noche, ya que espera por la evolución de Damián Bensi quien se recupera de un fuerte golpe en el hombro.

Lo que sí tiene definido Hugo Rivero es el regreso a la defensa de Sergio Chávez, quien ocupará el lugar de César Cortez. El ingreso de Chávez le adosaría mayor poder ofensivo al gallito, ya que es un jugador que recorre todo el carril izquierdo.

Atlético Peñarol y Villa Primavera, en busca de un mismo objetivo, se juegan la última chance de clasificar al Regional.

Los equipos:

PEÑAROL PRIMAVERA

F. Flores A. Soria

C. Garnica N. Careaga

P. Dáttilo A. Talamilla

S. Guantay O. Parra

A. Flores S. Chávez

S. Mogro F. Sánchez

M. Mogro J. Pichotti

A. Gallo M. Rivera

G. Flores D. Bensi

S. Giménez E. Correa

L. Cruz E. Fanola

DT: C. Fretes DT: H. Rivero

Estadio: Gigante del Norte

Árbitro: Matías Alfaro

Hora de inicio: 22