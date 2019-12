Salta Basket busca tener más “unión” en Santa Fe

Los infernales sufrieron un duro tropezón el miércoles pasado en Paraná frente a Echagüe y esta noche, a las 21, buscará la recuperación en Santa Fe frente a Unión en el estadio Angel Malvicino donde el tatengue se hace fuerte cada vez que le toca jugar.

El entrenador en jefe de Salta Basket, Esteban Gatti, seguramente hará cambios con respecto al quinteto inicial del último encuentro para tratar de no sufrir las consecuencias de un flojo rendimiento a nivel colectivo frente a los entrerrianos que sin lugar a dudas fue una de las derrotas más significativas que tuvo el combinado salteño en este último tiempo.

El bajo goleo y los errores ofensivos y defensivos en el último encuentro trajeron preocupación aunque hay tiempo para revertir la mala imagen que se dejó según le comentó Mateo Bolívar a El Tribuno.

“Sin dudas que fue dura la derrota. Fue nuestro peor partido en lo que va de la temporada. Tiene que servir de aprendizaje para no volver a repetir esa clase de partidos y desconcentraciones de ese tipo”, sostuvo Mateo Bolívar, quien además agregó: “Seguimos siendo un equipo en formación y a mi entender durante ese lapso pueden pasar cosas como contra Echagüe pero no tenemos que permitir que vuelva a suceder porque sería traicionarnos a nosotros mismos y no aprender de los errores.

En frente estará el tatengue que debutará en esta segunda fase de la Conferencia Norte pero que asoma también como uno de los candidatos a conseguir el ascenso, justamente sobre el rival de esta noche, el escolta opinó.

“Creo que no hay que recuperar ninguna memoria. Venimos de ganar cuatro de los últimos cinco juegos, un mal partido lo puede tener cualquier equipo y más nosotros que seguimos siendo un equipo nuevo por más que hayamos mostrado muy buen nivel en conjunto. Nos preparamos de la mejor manera para enfrentar a Unión, de los errores es cuando más se aprende. No tengo dudas que maduraremos como equipo para nuestro próximo juego en Santa Fe”.

Luego de este encuentro, a Salta Basket le quedarán dos partidos para cerrar el 2019 y ambos serán en el estadio Delmi frente a Echagüe de Paraná y Villa San Martín, de Resistencia, respectivamente.