VIDEO Violenta pelea entre Claudio Paul Caniggia y su hijo Alex por culpa de sus novias

La familia Caniggia está completamente dividida. Desde que Claudio Paul y Mariana Nannis se separaron, las peleas entre ellos son moneda corriente. Sofía Bonelli, la novia de Claudio Paul, contó que sufrió un violento episodio con Macarena Herrera, la novia de Alex, en el Faena, complejo de Puerto Madero en el que vive todo el clan. En uno de los departamentos viven el ex futbolista y su novia, mientras que en otro, sus hijos, los mellizos Alexander y Charlotte, quienes no tienen una buena relación con Bonelli porque apoyan a su madre, Mariana Nannis, en la denuncia contra Caniggia.

“La voy a denunciar. Es una chica que me atacó varias veces. Esta vez voy a tomar acciones legales porque corrí riesgo”, aseguró Sofía, y agregó que antes de viajar a México había sufrido otro episodio: “Me increpó con su auto y me amenazó con llevarme puesta”.

Bonelli afirmó que hay testigos de su acusación y que el hecho que sucedió el martes por la noche fue frente a Charlotte Caniggia, y que “se quedó dura”. Al respecto, aclaró que la hija de su pareja jamás la increpó ni fue agresiva con ella. Sin embargo, recibió mensajes de su cuenta de Instagram: “Nunca se animó a hablar conmigo, me escribe por ahí”.

Sobre el encuentro con la novia de Alexander, Sofía explicó que “la situación se fue de las manos”. “Me agredió verbalmente, intentó pisarme con el auto, me amenazó...”, indicó, y reveló cuáles fueron las palabras que reprodujo Macarena: “Puta, drogadicta. Te van a matar”.

Tras la fuerte discusión, Claudio Caniggia habló con sus dos hijos. Primero con Charlotte, quien siempre según Bonelli sostuvo que “no tiene nada que ver con las agresiones de esta chica”. Y luego con Alex, pelea que quedó registrada y cuyas imágenes se emitieron en el programa de Pamela a la tarde por América TV.

Cuando comenzaron a grabar la discusión, que ya había comenzado, se logra escuchar que Caniggia le destaca a su hijo que él es el dueño del departamento del complejo. “No es así. El departamento es mío. Andate de acá, rata inmunda”, intenta echar Alex a su padre, que hablaba desde el pasillo.

“Decile a tu novia que cierre el culo”, aseveró el ex futbolista a su hijo, en referencia a la pelea que minutos antes habían protagonizado su pareja y su nuera. “Mirá lo que parecés ... Todo sudado. Sos un desastre, pelotudo”, se escucha reclamar a Alex en otro fragmento de la discusión.

La novia de Alex Caniggia confirmó el cruce que tuvo con Sofía Bonelli el martes por la noche, también reafirmó haberle dicho “prostituta” pero negó las amenazas y el hecho que la pareja de Claudio relató con un auto. “Inventa todo esto y hace falsas denuncias. Yo no la odio, no me cae bien porque miente con el fin de dañar a Alex y Mariana, que son parte de mi familia”, dijo a través de un audio que envió al ciclo que conduce Pamela David por la pantalla de América.