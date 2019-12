Hubo paro de municipales el primer día de la gestión

En el municipio de El Bordo la asunción del nuevo mandatario elegido por el voto popular, Sergio Copas, tuvo lugar el pasado martes 10 en horas de la noche. Ese mismo día pero en horas de la mañana, unos 25 empleados municipales fueron notificados que cesaban en sus funciones.

En el municipio de El Bordo la asunción del nuevo mandatario elegido por el voto popular, Sergio Copas, tuvo lugar el pasado martes 10 en horas de la noche. Ese mismo día pero en horas de la mañana, unos 25 empleados municipales fueron notificados que cesaban en sus funciones.

Eso motivó una protesta frente al edificio comunal encabezada por el gremio de ATE en la mañana del miércoles, solicitando se revea la decisión adoptada por el recientemente asumido intendente.

Sergio Copa prestó juramento junto a todo su gabinete y a los nuevos ediles que conformarán el cuerpo de concejales. La toma de posesión se realizó sobre calle San Martín frente al edificio municipal.

Y el miércoles se presentó para dar inicio con su gestión, pero tuvo que hacerlo en medio de una protesta encabezada por ATE, en apoyo a los empleados que fueron notificados sobre su desvinculación laboral.

Sobre esta lamentable situación, el secretario general del gremio, José Arce, expresó: “Estamos apoyando a los compañeros despedidos y exigimos su pronta reincorporación, consideramos que si el intendente anterior pudo pagar los sueldos, el nuevo también lo podrá hacer. Estamos hablando de personas que tienen entre 4 y 5 años de antigüedad, no ingresaron ayer. Queremos que nos reciba para que podamos analizar esta situación que deja en la calle a muchas familias bordeñas”, manifestó Arce.

Con respecto a su asunción al frente del municipio, Sergio Copa manifestó: “La situación del municipio es bastante complicada, lo recibimos con una deuda aproximada de 3 millones de pesos, hay cheques emitidos que deberemos sentarnos a conversar con los poseedores para refinanciarlos, en la cuenta del banco solo nos quedaron $16.000”.

“Aún nos estamos acomodando con nuestra gente y yo no pude hacer el cambio de firma en el banco. Nos encontramos con un municipio saturado de personal, por esa razón tomamos la decisión de rescindir los contratos a 25 personas, revisamos legajo por legajo y le dimos prioridad a la gente con más antigüedad y notificamos al resto, pero si no tomábamos esta drástica decisión yo no podría pagar los sueldos, tal como le pasó al intendente Martínez, a quién tuve que autorizar de que haga uso del depósito de la coparticipación que ya me correspondía a mí, dado que le faltaban $1,5 millones y tuve que autorizarlo para que la gente pueda cobrar y no se vea perjudicada, pero yo ingreso con la desventaja de ese dinero de menos”, explicó.

Con respecto a los despidos agregó además, “soy un convencido de que la gente que ingrese conmigo y me acompañe durante mi gestión, se tiene que ir conmigo cuando cumpla con mi mandato. No podemos dejar a nuestros colaboradores en el municipio porque si todos hacen lo mismo en 10 años se funde, todos sabemos que subsistimos en base a la coparticipación, no tenemos ningún otro ingreso como lo tienen otros municipios, lo único que le puedo pedir a la gente que hoy quedó afuera, es que tengan paciencia que en la medida que nos vamos recomponiendo vamos a volver a tomarlos, pero eso no será en lo inmediato”.

Luego hubo una reunión entre los dirigentes gremiales y el intendente Copa y no se pudo llegar a un acuerdo.

“Vamos a continuar con las medidas de fuerza, ya notificamos a la Dirección de Trabajo y estamos esperando una respuesta. Quizás llamen a conciliación obligatoria pero debemos esperar. Siempre vamos a defender a los trabajadores y vamos a mantener la medida de fuerza”, manifestó Miguel Serrano, secretario adjunto de ATE.