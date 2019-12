Piden ambulancias, especialistas y equipamiento

La comisión de autoconvocados denominada Luchemos por la Salud de Metán, volvió a protagonizar una marcha, ayer, para pedir el cambio de autoridades, equipamiento para urgencias, una terapia intensiva, un tomógrafo, especialistas y ambulancias en condiciones en el hospital del Carmen.

Un grupo reducido de vecinos, acompañados por una batucada, se concentraron durante la mañana frente al nosocomio.

"Vecinos de nuestra querida ciudad de Metán, hoy una vez más la comisión de lucha por la salud se hace presente en las puertas del hospital del Carmen, exigiendo nuestros derechos, como desde hace tiempo lo venimos haciendo, de forma pacífica y ordenada. Lo seguiremos haciendo hasta lograr nuestros objetivos porque en pleno siglo XXI no podemos seguir viviendo estas situaciones en las que se pone en riesgo la vida de los pacientes, más aún de aquellos que están a punto de nacer", dijo Carlos Vargas, uno de los vecinos.

El nuevo detonante fue la situación que vivió el domingo pasado Claudia Marcela Brito, quien estaba por dar a luz en el hospital metanense, pero los médicos decidieron su traslado a General Gemes. "Porque no había cirujano", aseguró la joven a El Tribuno.

La parturienta vivió una verdadera odisea. A la ambulancia que la trasladaba se le reventó una goma, en la denominada Recta del Naranjo, al norte de Metán. Luego la subieron a otra para continuar el recorrido y volcó a la altura de Río Piedras, en la ruta nacional 9/34.

"Fue terrible lo que tuvimos que vivir. Mi madre, Graciela López, me acompañaba y se quebró la pierna izquierda y yo quedé muy golpeada. Luego en un auto particular me llevaron de regreso al hospital de Metán, donde me hicieron una cesárea y gracias a Dios nació bien mi hija, Ambar Mailen", dijo la joven madre sobre lo ocurrido.

Duros cuestionamientos

"Asistir al hospital es un derecho que nos corresponde y no tenemos por qué vivir situaciones como la falta de organización, de gestiones y descontroles internos, como es ya de público conocimiento, porque las mejoras no existen", destacó Vargas, quien leyó un documento durante la protesta de ayer.

"Queremos un nuevo hospital con espacios acordes y que los mismos sean cubiertos con los recursos humanos y tecnológicos necesarios. Que haya profesionales en los distintos servicios y que exista un trato digno con los empleados y el público en general", destacó.

El vecino dijo que a pesar de la poca concurrencia las protestas continuarán. "Metán necesita ambulancias en buenas condiciones, una sala de terapia intensiva y de terapia intermedia para niños y adultos, con permanencia del médico terapista y guardia las 24 horas. No queremos ser medicados mediante mensajes de WhatsApp", señaló Vargas.

Dijo que deben ser cubiertas las vacantes que existen en el hospital. "No queremos negligencias ni desidias médicas. No se pueden trasladar dos parturientas en una sola ambulancia, como tampoco esperar que lleguen obstetras de afuera para autorizar un traslado", destacó. "No queremos otro caso como el de Mabel Alderete y Bautista. No estamos en contra del hospital, pero sí queremos uno más dinámico, ordenado y transparente", concluyó Vargas en el mensaje de los autoconvocados.