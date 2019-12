Matías Velarde cerró el año con título en el Abierto

Aun cuando restan muy pocos días para que se cierre el 2019 todavía hay espacio para que los deportistas salteños se destaquen a nivel nacional. Algunos de los mejores torneos se reservaron para estas fechas, uno de ellos fue el Abierto de la República de tenis de mesa donde se consagró campeón el metanense Matías Velarde. No fue el único salteño y tampoco el único en el podio.

La competencia arrancó el viernes en el Cenard de Buenos Aires, el centro deportivo por excelencia que tiene el país. Primero fue el turno de los menores donde hubo 400 jugadores inscriptos de 16 provincias más representantes de Uruguay, Chile y Perú.

Después de dos días de competencia, el metanense Velarde venció en la final a Matías Guadalupe, de Buenos Aires, y se proclamó campeón de la categoría sub-18, los de mayor edad entre las categorías de menores. Al podio también subieron Christian Azcoaga (Formosa) y Tomás Sanchi (Mendoza).

La alegría del salteño no solo se limitó al título en el Abierto de la República. El torneo también sirvió de selectivo para formar los seleccionados argentino que competirán en el campo internacional en la próxima temporada.

Por haber sido campeón de su categoría Matías integrará la Selección argentina sub-18 encarando nuevos desafíos en su ya exitosa carrera.

Entre algunos de sus logros se encuentra la medalla de bronce por equipo en el Panamericano juvenil que se llevó a cabo entre junio y julio de este año en Cancún, México. Antes, en marzo, fue subcampeón sudamericano sub-18 en el torneo realizado en Santiago de Chile.

También es medallista en circuitos mundiales, campeón argentino y número 1 absoluto en el ránking salteño de tenis de mesa. Además, recibió una beca y en enero próximo estará entrenando y jugando en Japón.

El equipo de la Asociación Salteña de Tenis de Mesa también se destacó por otros resultados como los terceros puestos que obtuvo Tiziana Campos en las categorías sub-13 y sub-15; en tanto, Iara Méndez alcanzó la misma ubicación pero en la categoría sub-18. Entre los varones, Franco Varela finalizó tercero entre los sub-11.

A pesar de no haber llegado al podio otros tenismesistas ganaron experiencia en el Abierto. Ellos son: Simón Auil Contursi, Siddharta Bapturev, Lucca Vargas Ovejero, Gemma Valerio, Tomás Soria Castillo, Yael Dozo y Maitena Méndez.

La competencia en el Abierto continuará hoy con las instancias finales de las categorías mayores y maxi.