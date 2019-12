El Presidente firmará con los gobernadores la suspensión temporaria del Consenso Fiscal

El presidente Alberto Fernández firmará mañana con todos los gobernadores la suspensión temporaria del Consenso Fiscal, rubricado durante la administración anterior en noviembre de 2017, por el cual se congelará por un año el esquema de baja de Ingresos Brutos.



El encuentro, que encabezará el Presidente junto al ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, está previsto para mañana a las 11 en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada.



Una hora antes, en el mismo salón se reunirán los ministros de Economía y Hacienda provinciales con funcionarios nacionales para repasar la "letra chica" del acuerdo.



Así lo confirmaron a Télam desde el Ministerio del Interior, tras las reuniones que mantuvo hoy el Presidente y el ministro con los gobernadores radicales de Jujuy, Gerardo Morales; de Mendoza, Rodolfo Suárez y de Corrientes, Gustavo Valdés.



Por su parte, De Pedro recibió luego en su despacho al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien comprometió su presencia para el día siguiente, en una reunión que se extendió por cuarenta minutos.



A la salida del encuentro, Morales declaró a periodistas que la propuesta de suspender el Pacto Fiscal que compromete a reducir gradualmente el impuesto a los Ingresos Brutos y el de Sellos es "una medida que le dará oxígeno" a provincias como la suya.

Con los gobernadores radicales

En tanto, durante el encuentro, el Presidente les adelantó a los gobernadores radicales parte del contenido del proyecto de Emergencia social que finalmente será enviado al Parlamento a primera hora de mañana, según precisaron fuentes gubernamentales.



En diálogo con los periodistas acreditados, los gobernadores de Juntos por el Cambio calificaron de "muy buena" y "productiva" la reunión con el Presidente y el ministro del Interior y precisaron que, además, conversaron de "muchos otros temas" relacionados con sus provincias, el país y las economías regionales.



"Fue muy positiva, en particular con relación a lo que tiene que ver con las provincias", dijo el gobernador de Jujuy.



A horas del mediodía, al ser consultados por el proyecto que enviará el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación para hacer frente a la situación de emergencia económica y social, sostuvo que sus bloques "están en permanente contacto" con Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, y con el Gobierno, aunque "todavía no tienen el proyecto" sino solo algunos de sus "puntos".



"Vamos a dar quorum y vamos a estar para que los proyectos se traten, para los proyectos importantes que necesita el Gobierno en estos momentos", sostuvo el jujeño, al tiempo que adelantó que "algunos de los puntos" que incluiría los comparte y otros no tanto, al mencionar el caso de los "superpoderes" de los que se arrogaría el Gobierno, aunque reconoció que aún no conocen en que "términos" es que se plantea.



En ese sentido, aclaró que "al no tener los proyectos estamos hablando como en el aire" pero agregó que "en general las ideas que plantearon las compartimos, otras tal vez se voten en contra pero sí va a estar la oposición sentada para viabilizarle las herramientas que el Gobierno necesita".



Por último, ante otra consulta de Télam, Morales apuntó: "Le dije al Presidente que la agenda que planteó la compartía casi plenamente" en temas que vienen desarrollando en su provincia, como "la economía popular, el pacto social por la educación y cumplir el acuerdo de París".



Los gobernadores radicales adelantaron también que sus legisladores van a "dar quorum" para el tratamiento de la ley "ómnibus" que el gobierno enviará al Congreso para declarar las emergencias económica, social y sanitaria con una batería de medidas para aplicar en el corto plazo.



Valdés comentó que la idea es "acompañar la iniciativa de un Gobierno que se inicia" y así "ejercer una oposición responsable" para habilitar un "debate profundo" en el Congreso.



Los mandatarios radicales señalaron que la reunión con Fernández y De Pedro fue "productiva", porque trataron asuntos de interés para las economías regionales, como es el caso del litio en Jujuy, la minería en Mendoza y el puerto en Corrientes.



Coincidieron en que hubo "receptividad" ante sus planteos "y voluntad de encarar los temas en conjunto" con el Gobierno "para salir adelante".