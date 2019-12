“Al tenis hay que convertirlo en un deporte popular"

Mariano Zabaleta fue uno de los grandes integrantes de la Legión. Fue número 1 del mundo en juniors y brilló en una época donde también se destacaron Gastón Gaudio, Guillermo Coria, David Nalbandian, Franco Squilarri, entre otros. Hoy está lejos de las canchas pero no del tenis. En mayo del 2018 asumió la vicepresidencia de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) que tiene a Agustín Calleri, otro legionario, en la presidencia. La semana pasada estuvo en Salta para entregar premios a los jugadores mejor rankeado de la Asociación local y dialogó con El Tribuno sobre los proyectos que tiene la AAT para reflotar el tenis infantil y juvenil, también sobre Del Potro y las apuestas ilegales.

¿Cómo se inserta Salta en los proyectos que tienen desde la AAT?

En Argentina, después de un año y medio de gestión, hemos logrado insertar el tenis en las escuelas. Es la primera vez en la historia que hacemos esto. Arrancamos con diez escuelas públicas y me gustaría llevar este proyecto a todo el país, pero necesitamos aliados. Si bajamos línea y nos logramos meter en todos los colegios vamos a recuperar el tiempo que nos sacaron otros deportes, que son hermosos como el tenis, pero al estar en la curricula escolar tiene ventajas sobre el tenis. Estamos haciendo muchos trabajos para que el tenis sea más popular, necesitamos arrancar desde los colegios. Después estamos haciendo otros trabajos para que los chicos tengan la posibilidad de poder jugar al tenis aún cuando no tengan un mango.

¿Cómo se realiza la transición entre la escuela y un club de ese chico que tiene condiciones?

Ellos juegan en una plaza o en un playón, nosotros los abastecemos de material deportivo y subsidiamos un profesor. Junto con los municipios hacemos un trabajo para que los chicos pueden tener una clase de tenis. Si después le gusta no queremos quedarnos ahí. Clubes como Ferro, que es una institución ejemplar, u Obras Sanitarias van a recibir a un grupo de chicos subsidiados por la AAT y el profesor lo ponemos nosotros. Eso queremos replicarlo en el país y creemos que es la manera de que el tenis crezca en Argentina. Al tenis hay que convertirlo en un deporte más popular y menos elitista.

¿Saben cuantos chicos se han volcado al tenis desde que ustedes están al mando de la AAT?

Cuando entramos había bajado un cincuenta por ciento el tenis infantil. Ahora subió casi un sesenta por ciento en un año, pero también no es que los pibes volvieron porque estamos nosotros. Cambiamos la forma de los torneos. Antes los pibes jugaban por todo el país, eso representaba un gran gasto para los padres y al pibe no le iba bien inmediatamente dejaba de jugar. Entonces un montón de pibes dejaron de jugar porque era muy caro viajar. Lo que hicimos fue volver al sistema donde salió toda nuestra camada conocida como la “Legión” que consiste en regionalizar los torneos. Primero cada chico juega en su región y luego da el paso a nivel provincial; si ganan a nivel provincial después van a jugar a nivel nacional. Eso hizo que volviera el 60 por ciento del tenis infantil a las canchas, eso es un montón.

¿Por qué la Legión contó con tan buenos tenistas?

Hay dos factores fundamentales. Obviamente que hubo una camada muy buena, pero nuestra camada agarró diez años del uno a uno, un peso un dólar. Entonces todos tuvieron la oportunidad porque era fácil viajar a Europa o Estados Unidos donde estaban los torneos importantes. En este momento viajan los dos o tres primeros de cada categoría, en nuestro momento viajaban los diez mejores. Tenían la oportunidad porque el padre le podía pagar que pruebe en Europa. Cuanto más probas más posibilidades tenés de que los jugadores lleguen. Más allá de que el uno a uno ayudó, creo que fue algo anormal que seamos tantos metidos ahí, uno se iba enganchado con el otro, íbamos todos empujando un carro. Eso no va a pasar nunca más en la historia.

¿Qué te impulso a tomar este nuevo rol de dirigente?

Trabajé en la TV muchos años, estaba feliz, me tocó estar como subcapitán de la Copa Davis con Martín Jaite y ví como funcionaba la AAT desde adentro y dije ‘esto es un desastre’. De verdad lo digo, no tengo pelos en la lengua. Me parece que si tenemos ganas de involucrarnos lo hacemos, si no seguimos cada uno con nuestra vida. No es que tenía ganas de enquilombarme la vida, pero yo amo este deporte y la verdad es que la Legión le dio un montón este deporte y vimos el teje y maneje que había desde lo dirigencial y no estabamos de acuerdo y teníamos razón. Hoy hay mucha gente involucrada, Martín Jaite, Guillermo Coria, Franco Squillari, Gastón Gaudio, Gaby Sabatini, entre otros.

Además es bueno que los nuevos tenistas sepan que quienes los apoyan son jugadores consagrados a nivel mundial...

Yo siempre digo que si hubiera tenido estos dirigentes a los 14 años me hubiera salvado la vida en un montón de situaciones que le fuimos errando por la inexperiencia. Hace poco me junté con el entrenador de un chico que tiene 14 años que es muy bueno y le dije que si quería podía levantar el teléfono para llamarme a mi, a Agustín Calleri, a Coria, a Gaudio, podía hablar con Chela, con Sabatini, con el que quería. Todos los que te nombré ganaron en 14 años, en 16, en 18, les fue bien en profesional, en Copa Davis y hasta ganaron Grand Slams. Todo gratis tiene hoy los chicos. Hay que escucharnos. Yo siempre digo que los argentinos somos los Roger Federer de no escucharnos, somos los mejores del mundo en eso. Somos las mas huevones de Sudamérica, principalmente porque no nos escuchamos. Hay que venir acá y escuchar a la gente de Salta como está trabajando. Ese es uno de los problemas que hacen que no funcione una federación. El argentino es uno para un lado y otro para el otro en lo político y en todo. Hay que unirse. Nos podemos equivocar, pero nos estamos matando para que quienes trabajan con el tenis estén cada vez mejor.

¿Y qué lugar ocupa Del Potro dentro de toso eso?

Del Potro está más al margen, todos los profesionales están al margen. Juan Martín ha hablado varias veces con Agustín Calleri, respetamos sus tiempos porque también fuimos jugadores. El está lesionado, ahora hay que apoyarlo. Obviamente necesitamos de todo el tenis y en especial de a quien los chicos miran. Lo único que queremos de Juan Martín es que se recupere y vuelva a ser feliz en una cancha

¿Tenés la esperanza de que vuelva a jugar la Copa Davis?

Siempre tenemos esa esperanza. Juan Martín tiene 31 años, no es jovencito, pero ya ganó la Davis. A todos nos gustaría verlo en el equipo nacional pero primero tiene que recuperarse, jugar en el circuito y dar un montón de pasos más para que sienta la confianza de jugar algo tan importante como la Copa Davis.

¿Cómo tomaste las denuncias de apuestas ilegales por la que algunos tenistas argentinos fueron sancionados?

Es un tema que existe hace muchos años. Como Asociación estamos trabajando a fondo con el TIU (organismo anti corrupción del tenis). Obviamente algunos sufrieron más que otros, tuvieron que tirar la primer piedra como el caso de Marco Trungelitti. Hoy en día los chicos tienen un montón de herramientas para defenderse que nosotros no teníamos en nuestro tiempo. Hoy tenés donde denunciar, podes llamar y te atienden, te apoyan, podes mandar un mail, hay una aplicación que si se te acerca alguien con una propuesta rara vos le decís que está pasando esto y te ayudan inmediatamente. Es un tema mucho más profundo, es un tema sensible y se están haciendo avances, pero como todo tema sensible se va haciendo avances de a poco para no cometer errores.

¿Contame lo bueno y lo malo de tu etapa como tenista profesional?

Peor no hubo nada. Yo soy un agradecido de la vida y privilegiado por jugar al tenis, hice todo al cien por cien, no tengo nada que haya dejado en el tintero. Me hubiera gustado tener gente capacitada como nosotros como asesores. Pero después todos los partidos que perdía me daban tristeza y los que ganaba me daban alegrías, no es que tengo un partido más especial que el otro. Fuimos una máquina de competir desde muy chiquitos y de repente el tenis se termina. Creo que soy un tocado con la varita, jugué lo que jugué y le gané a Federer. Hoy soy feliz desde otro lado.