Alberto Fernández recibió a Evo Morales en la Quinta de Olivos

El presidente Alberto Fernández se reunió ayer en la Quinta de Olivos con el ex mandatario de Bolivia Evo Morales, que se encuentra en la Argentina en calidad de refugiado tras los graves conflictos en su país y la polémica llegada al poder de Jeanine Áñez.

El dirigente le agradeció a su anfitrión por haberle permitido quedarse en Buenos Aires. También hablaron sobre la situación boliviana, donde próximamente se realizarán nuevos comicios, y sobre la familia del líder del MAS: sus hijos están hace tres semanas en Argentina.

Tras salir de Bolivia, Morales viajó a México, el primer lugar en el que se asiló tras su salida del poder. Luego viajó a Cuba y desde allí salió rumbo a Buenos Aires.

Este sábado, Evo Morales hizo su primera aparición pública en el país al saludar a un grupo de simpatizantes desde la terraza de la casa en la que vive el ex canciller boliviano Diego Pary.

El ex mandatario aymara salió cerca de las 19:20 (hora local) al balcón de la vivienda ubicada sobre la calle José León Suárez, en el barrio de Liniers, tomó un micrófono y ofreció unas breves palabras. “Agradecer al Gobierno argentino, al pueblo argentino, el permitirme venir acá”, señaló en aquella oportunidad.

“A un mes del golpe de Estado en Bolivia, sostuvimos nuestra primera reunión en Buenos Aires con algunos dirigentes departamentales y nacionales de movimientos sociales, alcaldes, dirigentes del MAS y asambleístas para hacer una evaluación política y planificar para la campaña”, escribió el líder socialista en la red social.

Además de Pary, en la capital argentina están también otros ex funcionarios bolivianos: el ex vicepresidente Alvaro García Linera, la ex ministra de Salud Gabriela Montaño y el ex embajador ante la OEA, José Alberto Gonzales. Estos dos últimos han sido mencionados como posibles precandidatos para las elecciones de 2020, que aún no tienen una fecha definida.

Los hijos de Morales también están en la Argentina hace tres semanas. Ellos ya habían sido recibidos por el gobierno de Mauricio Macri tras una gestión personal que realizó el entonces mandatario electo Alberto Fernández.

Fuentes: con Infobae/ Ambito Financiero/ La Voz