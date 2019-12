Andrés González, un salteño que llevó su música rumbo a Estados Unidos

¿Se acuerda de Andrés González? Fue el líder durante varios años de la destacada banda salteña Mi Karma González, que adquirió innumerables adeptos en el norte del país.

Andrés fue uno de los fundadores del mencionado grupo de reggae allá en julio de 2005, luego de 10 años de permanencia, decidió alejarse en noviembre de 2015.

El salteño lo tenía todo planeado, no pararía hasta llegar a los Estados Unidos. Y así fue, luego de idas y venidas, plantó bandera en la ciudad de Miami.

“Así nació mi carrera como solista, con nada a mi favor, solo con las ganas y el esfuerzo de querer ganar un espacio en esta parte del mundo. Así, poco a poco mis canciones fueron sonando en el oído de la gente. Estoy pronto a editar mi cuarto disco, a través de Sony Latino, bajo el sello de Afónico. La primera canción que presenté se titula ‘Se la terra trema’. Es un tema compuesto entre italiano y español, que canto junto a mi esposa Paola Beschin (italiana). Con ella nos casamos en mayo de 2018 en Miami. En agosto de 2019 tuvimos la bendición de tener nuestro primer hijo llamado Tupac Leone”, afirmó González.

Gracias al esfuerzo, trabajo, sacrificio y perseverancia, Andrés amplió su espectro laboral, y ahora también cuenta con un estudio de grabación.

“Actualmente nos encontramos, no solo produciendo nuestras canciones y actuando en todo el circuito turístico de la ciudad de Miami, sino también produciendo artistas en nuestro estudio de grabación, que inauguramos este año. Más allá de todos estos proyectos que vamos construyendo paso a paso, en esta ocasión estamos centrados en publicitar el nuevo material de Paola ‘Ttroppa cioccolata’. Cada uno tiene su propuesta como solista, aunque en ocasiones realizamos presentaciones a dúo. Hace ya dos años que realizamos giras de verano, con nuestros proyectos, por Italia y España”, agregó el salteño.

Paola Beschin

La composición abre una nueva etapa en la carrera de Beschin, en la que se encuentra un tour promocional por Italia y España, entre otros países de Europa. Sin embargo, no olvida la ciudad de Londres y la lleva en su corazón “Ha sido el lugar que más me ha inspirado artísticamente”, comentó la italiana.

Paola, nacida en Verona, Italia, en la actualidad vive en Miami “La base de mi música es italiana, pero ha cambiado en el curso de los años porque ahora me pongo a pensar en inglés, español e italiano”, expresó la artista.

El talento de Paola y sus dotes vocales, la posicionaron como preferida de grandes personalidades, como Enrique Iglesias y el célebre tenista español Rafael Nadal, además de haber cantado para Lenny Kravitz, Shakira, Beyoncé y Marta Sánchez, entre otros consagrados.

Usualmente, Beschin encabeza exclusivos eventos privados en sitios como el restaurante Porto Cervo, en Fisher Island, Florida; al tiempo que mantiene su espacio en el Vip Club Casa Tua, donde no solo sirve como directora musical e intérprete, sino que tiene el rol de anfitriona de destacadas agrupaciones.

Junto al tour de sus nuevas canciones, Paola prepara un musical de momento titulado “Italian Experience”, que pretende fundir contemporaneidad y tradición de la música italiana y prevé su estreno para 2020.