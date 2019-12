“La tarjeta alimentaria no es para ya mismo y va a demorar dársela a todos”

La flamante ministra de Desarrollo Social de la Provincia de Salta, Verónica Figueroa, se reunió con el nuevo ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, y los representantes del área de las demás provincias. Calificó el encuentro como “excelente” en una entrevista con El Tribuno.

La cartera que dirige Figueroa resultó de la unión entre el ex Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social y el ex Ministerio de la Primera Infancia de la Provincia. La ministra aseguró que el Plan Alimentario Salteño (PAS) seguirá en funcionamiento en las escuelas de la provincia para que los niños y sus familias almuercen durante los fines de semana, aunque no brindó más detalles.

La funcionaria comentó que el programa nacional de tarjetas alimentarias para paliar la crisis social aún no tiene fecha de inicio y que no se sabe cuándo comenzará a implementarse en Salta ni a cuántas personas beneficiará.

“Cada gobierno provincial va a suministrar datos para que este aporte de alimentos llegue a todas las familias, sobre todo a las que están fuera del sistema”, dijo la ministra de Desarrollo Social.

El Gobierno nacional anunció tarjetas alimentarias. ¿Sabe cuántos salteños van a recibirla?

No, no sabemos todavía. Esa base de datos es un cruce que tenemos que hacer con el equipo de Daniel Arroyo. Yo ya estoy en contacto con las distintas áreas. Esto se maneja básicamente con los datos de la Anses.

Como hay mucha gente que no está dentro de Anses, un 80 por ciento va a ser con tarjeta y el otro 20 por ciento -en cada provincia será diferente el porcentaje-. Cada gobierno provincial va a suministrar datos para que este aporte de alimentos llegue a todas las familias, sobre todo a las que están fuera del sistema. Si no están en Anses, hay que ingresarlas y darles esta tarjeta.

¿El trámite en Anses demandará mucha espera?

En realidad, no hay que hacer ningún tramite. El proceso se va a hacer directamente por Anses. La gente no tiene que ir a inscribirse. Lo que nosotros tenemos que manejar en cada provincia es cómo llegamos a las comunidades aborígenes que no tienen este sistema de tarjeta, por ejemplo. Desde el Gobierno de la Provincia tenemos que hacer un listado de personas y eso va a llevar tiempo.

¿Sabe cuándo comenzará a funcionar?

La tarjeta no es para ya mismo. En este momento, se empezó con Concordia (Entre Ríos) porque había una situación puntual, pero en realidad es paulatino. El cronograma lo tiene Nación y nos lo va a pasar en estos días. El día que se entreguen las tarjetas se va a poner un gran dispositivo junto con el banco, que va a interactuar con esto. Se va a hacer una especie de evento, en el que se va a atender a las personas que van a ir a retirar sus tarjetas. Estas van a tener un período de funcionamiento, porque la idea es que cuando superemos la crisis alimentaria, se deje de usar la tarjeta, que es exclusiva para alimentos. En los próximos días nos van a mandar el cronograma. Vamos a informar de manera permanente a la gente que quiere saber estos detalles, para que se quede tranquila.

¿El Plan Alimentario Salteño va a seguir desarrollándose en las escuelas?

El PAS va a seguir funcionando en las escuelas. Ahora tenemos que reunirnos con (el ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, Matías) Cánepa, para ver qué escuelas, cómo va a seguir funcionando, pero el PAS se va a sostener.

¿Ya tiene presupuesto este programa?

Había un presupuesto acordado del Gobierno anterior y existía la posibilidad de hacer una prórroga. Eso es lo que están evaluando ahora en Hacienda: por cuánto tiempo; el tema de las escuelas que quedan abiertas también lo estamos evaluando con Cánepa... La verdad es que estamos terminando los detalles. Por eso es importante que le lleven tranquilidad a la gente de que estamos ocupándonos de esto y pedirles un poco de paciencia para dar la información concreta y real y no, datos imprecisos.

Por lo que se dio a conocer desde el Gobierno, ya están teniendo previsiones para las lluvias en el norte provincial.

En eso estamos trabajando súper en equipo. Ahí están (las áreas de) Recursos Hídricos, Defensa Civil, que ahora forma parte del Ministerio de Seguridad, nuestra área de asistencia crítica... Estamos trabajando con Salud (Pública), porque también está el tema del dengue. Hubo reuniones por la prevención de las lluvias. Los planes de mínima son acciones que cada año se hacen para prepararse para la época de lluvias. No se han hecho muchas acciones; tampoco en Bolivia, por una cuestión política no han hecho plan de mínima. Salimos corriendo desesperados a hacer todo lo que podemos, porque no se hicieron algunas cuestiones de refuerzos de los anillos, que el equipo anfibio pase por los canales... Eso se está haciendo ahora. Creo que llegamos a tiempo, que nos acompañe el tiempo, que no llueva mucho y nos den estos pocos días desde que asumimos (N de la R: la nueva gestión asumió el 10 de diciembre) para hacer todo esto que quedó pendiente.

En Salta, las comunidades indígenas reclaman los títulos de propiedad de las tierras que habitan...

Sí, es histórico. Eso ocurre desde hace muchísimos años y por supuesto debe ser atendido. Es una demanda absolutamente genuina de parte de las comunidades. Hay que asistirlas, hay que atenderlas. Por supuesto que se van a atender estos reclamos.

Pregunté en Buenos Aires si vamos a contar con el apoyo de Nación para continuar con los relevamientos. Hay una cantidad de espacios que se están relevando en ese proceso de regularización de estas tierras y me dijeron que sí, así que tenemos el visto bueno de Nación y eso es muy importante.

¿O sea que tendrían el apoyo de Nación para entregar los títulos a las comunidades?

Acá siempre se hace un relevamiento primero, donde se analiza cada caso en particular, se toman los datos de cada espacio y recién viene todo el proceso de regularización. En este momento, el relevamiento se había suspendido. La idea es continuar con el relevamiento para entregar y regularizar esos terrenos.

El caso más resonante en la provincia es el de Lhaka Honhat.

Con (el secretario de Asuntos Indígenas, Luis) Gómez Almaraz, estamos trabajando con los caciques y con los vocales del Ippis (Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta). No quiero dar mucha información porque no quiero decir cosas que no sean exactas y la verdad es que recién estamos tomando contacto con todo lo que se hacía antes.

Nuestro objetivo es atender esta demanda y ser lo más justos posibles, en cuanto a que seamos nosotros intérpretes de sus necesidades y de sus exigencias, que vienen siendo desatendidas desde hace tanto tiempo.