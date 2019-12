Pitu Colque y Alcocer, la promesa y la vigencia del mountain bike

Uno representa el futuro, es la proyección y la esperanza sobre ruedas. El otro es el pasado y un gran presente juntos.

En Ricardo Colque y Alberto Alcocer el mountain bike salteño se erige como una disciplina que arrojó buenos resultados y que promete un 2020 aún mejor. Pero también se trata de un deporte que necesita y ruega por una mayor colaboración para poder seguir creciendo.

“Pitu” Colque tiene 22 años, vive en Cerrillos y está cerrando un año muy bueno, el mejor de su corta carrera en la división Sub-23, el paso previo de la Elite.

A los 11 años se subió por primera vez a una bicicleta con la idea de competir y de entrada le apuntó a la montaña, a la modalidad XCO (Cross Country Olímpico por sus siglas en inglés), la que forma parte en los JJOO. Y a eso le apunta, alto y lejos, pero irá despacio.

De la mano del Team Salta y la Fundación Sendass, Colque este año competió en varios torneos nacionales. Participó entre 15 y 20 carreras y se adjudicó el Campeonato Argentino Abierto XCO en su clase, un certamen abierto que comprendió cuatro fechas (en Comodoro Rivadavia, Catamarca, Santiago del Estero y Mendoza). Fue de lo más importante en la disciplina a nivel nacional. Además, resultó subcampeón de la fecha única del Campeonato Abierto Argentino, una competencia relámpago de igual importancia que la anterior y que también otorga puntos para el ranking UCI (Unión Ciclista Internacional).

Luego de varios viajes durante la temporada que abarcó el período febrero-septiembre, hoy el Pitu se encuentra de pretemporada en Salta, casi sin descanso, en los circuitos del Capital y del Valle de Lerma.

Tuvo un paso fugaz por la política (fue candidato a diputado) en su Rosario de Lerma natal, trabaja en una empresa de sepelios pero con la cabeza puesta en sus metas del 2020: participar en el Mundial que se llevará a cabo en Alemania, y en los Juegos Olímpicos.

“Necesito entrenar duro, ahorrar y conseguir recursos para poder competir internacionalmente. Mi objetivo es poder estar en los Juegos Olímpicos”, explicó Colque, pero aclara: “No en los de Tokio, porque ya no puedo ingresar, sino en los próximos (en París, en el año 224)”. Pitu llegaría a la cita ecuménica de Francia con 26 pirulos, con lo cual promete dedicarse de lleno en estos cuatro años y moneda que le quedan. “Tengo un tiempo suficiente para prepararme”, dijo. Para ello, necesita sumar puntos en el escalafón UCI, lo que logrará compitiendo internacionalmente.

“Tiene todas las condiciones para hacerlo, él sabe que debe dedicarse más y competir afuera”, agregó por su parte César Choque, el titular de la Fundación Sendass, la que se dedica al mountain bike local. Por lo pronto, Colque ya tiene agendado el certamen Panamericano que se disputará en abril, en San Juan. A partir del año entrante, competirá en la categoría principal, en la Elite.

Alberto Alcocer, por su lado, es la referencia sin vencimiento del MTB en Salta. “Para mí este año fue el mejor, fue espectacular, estoy muy feliz por eso”, dijo el experimentado campeón máster. Compite desde los 15 años, del ciclismo de ruta decidió migrar a la competencia de montaña a los 30, lo cual le representó “un desafío grande, bajar y subir con la bici, las técnicas, los peligros, me gustó y ahora me dedico a esto”, contó Alcocer. Y desde hace tres años, Alberto mejoró en todos los aspectos. Dice sentirse más respetados por sus rivales.



Sin ir más lejos, en este 2019 que se acaba cosechó el Campeonato Argentino nocturno, en Perico, su primer logro de 2019 en la Clase Máster 2. Tras un subcampeonato regional, sufrió un duro asalto a días de competir en el Argentino de Rally. “Me golpearon, me asaltaron la bici, me emboscaron, la pasé mal y no pudo asistir”, recordó en El Tribuno.

Pero la pena le duró poco. Esa preparación la volcó en Río Pinto (Córdoba), en una carrera grande de 400 competidores y que Alberto ganó por primera vez. Y hubo más: tiempo después se quedó con la fecha única del Abierto Argentino, fue otra vez campeón, siempre en Máster. “Todo se me dio redondito, la verdad no puedo quejarme, fue un año espectacular”, reiteró.

El mountain bike salteño tuvo un año positivo sumando otros logros de corredores “veteranos” como Javier Macías (medalla de plata en la en los Panamericano de México en Máster B1 y subcampeón del Abierto Argentino en Máster C2), o de Fernando Castro (campeón argentino en Máster C1), pero pocos superan la trayectoria de Alcocer y nadie asoma, por ahora, con la proyección del Pitu Colque, en quienes se representa lo bueno que el MTB le dio a Salta en este 2019.