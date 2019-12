Policía infantil vende los panes solidarios

Sobre el cierre del año, los aspirantes pertenecientes al Cuerpo Infantil de Policía de la comisaría de la Banda Este, lanzaron una campaña de venta de panes de Navidad, con la finalidad de comprar con lo recaudado, golosinas y juguetes para los niños más necesitados.

Para poder lograr este objetivo, los padres junto con la comisión de padres aportaron los productos que se requiere para la elaboración de una pan navideño, además en colaboración con los instructores, los niños amasaron cada uno de esos panes, los cocinaron y los embolsaron.

“Creo que fue una de las mejores actividades que realizamos durante el año, porque esto nos ayuda a trabajar varios aspectos en la vida de los niños, por ejemplo el trabajo cooperativo ya que entre todos se ayudan para la elaborar el producto final, fortalece la convivencia entre ellos, trabajamos el sentido solidario debido a que los alumnos son conscientes de que el fruto de todo este trabajo beneficiará a otros niños, finalmente también debemos rescatar toda la experiencia que genera en cada uno de ellos el hecho de salir a venderlos en la vía pública”, expresó la sargento Ayudante Silvia Maldonado, a cargo del cuerpo infantil.

Cada ingreso que se produce con la venta de un pan de Navidad va sumando en un fondo común cuyo monto final será invertido en la compra de golosinas y pequeños juguetes para el armado de bolsita que serán repartidos en parajes y barrios alejados, “queremos armar muchas bolsitas parta poder llegar a la mayor cantidad de niños posibles, vamos a pedirle a Para Noel que nos acompañe y junto con los chicos estaremos realizando la entrega”, explicó la sargento Maldonado.

Cambio de modalidad

La campaña va a continuar durante toda la semana y es posible que haya una cambio en la modalidad de la recolección de golosinas y juguetes, “estamos pensando en no vender los panes de Navidad sino de canjearlos, es decir en vez de dinero vamos a solicitar la entrega de golosinas o juguetes, entonces le pedimos a la comunidad que se preparen para recibirnos con alguno de esos productos para que nosotros les hagamos entrega de un pan de Navidad, les pedimos que nos colaboren porque hay una gran ilusión en los chicos de poder cumplir con el objetivo y transformarse ellos en un pequeño Papa Noel en esta Navidad”.

Es importante destacar que la condición económica de muchos alumnos no es la mejor, es decir que ellos saben de carencias por lo que van a entregar algo desde su propia necesidad, no se trata de dar de aquello que me sobra sino de lo que quisiera recibir, a pesar de ello se puede notar el gran entusiasmo por acompañar a Papá Noel para hacer entrega de los regalitos.

La ilusión de un niño por recibir un juguete no se compara con nada si se le cumple.

Dos décadas formando jóvenes

Se les inculca valores sin esperar que se sumen a la fuerza.

Los cuerpos Infantiles de Policía llevan alrededor de dos décadas trabajando en la ciudad de Gral. Güemes, nunca fue el objetivo de estos cuerpos el formar futuros policías, tampoco el de inculcarles un estilo de vida militar, por el contrario el objetivo principal fue el de colaborar con los padres en la formación integral del niño, si bien aprender a desfilar como una actividad complementaria, el trabajo en las aulas sobre los valores fue una de sus principales características.

Solidaridad y cooperación

La cooperación, el compañerismo, la solidaridad, el respeto entre otros, se trabajan con diversas actividades programadas en distintos momentos del año. “Hacemos mucha contención, colaboramos con el rendimiento escolar, ellos saben que primero está el estudio por esa razón deben estar bien en la escuela, lo que aprenden con nosotros luego lo replican en sus casas, en la escuela y muchas veces en las calles cuando hacemos alguna campaña repartiendo folletos”, finalizó la instructora Silvia Maldonado.