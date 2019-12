Estalló el verano en el Complejo Deportivo Municipal de la Ciudad Termal

El Complejo Deportivo Municipal, uno de los más completos y más grandes de la provincia, sigue apostando al deporte con el objetivo de contener a todos los niños y adolescentes de la comunidad rosarina.

Por eso, desde la Dirección de Deportes alientan nuevamente a integrarse a la oferta deportiva que incluye dos piletas de natación, y varios deportes en pistas y canchas disponibles.

Cabe destacar que pocas semanas atrás, se inauguró una pista de karting, una nueva cancha de pádel, y además posee una cancha de césped sintético para hockey. Actualmente está finalizando el techado de un nuevo playón deportivo.

El profesor Pablo Gómez, director de Deportes, expresó a El Tribuno; “Actualmente, en el Complejo Deportivo, se puede disponer de dos canchas de básquet, tres canchas de vóley, una de hándball, y una de futsal. También estamos haciendo tenis de mesa, tejo, ajedrez y sapo, en donde participan muchos adultos mayores”.

“De hecho, la oferta deportiva de nuestro municipio es muy variada, y lo más importante de todo es que ya tenemos organizadas las competencias, porque uno puede practicar cualquier deporte, pero si no competís, nunca vas a llegar al nivel de la excelencia. Nosotros eso ya lo tenemos implementado en básquet y en vóley, y lo estamos trabajando ahora con la natación y el pádel, quienes también están trabajando mucho”.

“Afortunadamente ya tenemos varios equipos, y este es el segundo año que estamos trabajando en eso, y la verdad que tenemos un nivel deportivo bastante interesante”, indicó el director.

Objetivo: multiplicar la cantidad de deportistas.

Si bien son muchísimas las personas que acuden al complejo deportivo, el profesor de educación física, señaló: “La idea para el próximo año, es multiplicar la cantidad de gente que va a practicar deportes y en todas las edades. Eso ya está dentro de nuestro proyecto de trabajo, y cuando tengamos la infraestructura, el plan es usar el complejo como el corazón que le va a dar el pulso al deporte en Rosario, y a su vez, se va ramificar a los diferentes playones de nuestra comunidad, que es uno de los reclamos de la gente”.

“El objetivo de los playones es que por ejemplo, si uno practica vóley, competís el sábado, ganás o perdés, aparte de entrenar con tu profesor, si tenés el playón frente de tu casa, vas a poder ir a trabajar técnicas y todo el complemento que haga falta”, destacó.

En cuanto a los modos de trabajo en los playones, detalló que; “También está proyectado, armar en lugares estratégicos, los que se fueron inaugurando a lo largo de la gestión. Por ejemplo en el barrio Ramón Abdala, queremos hacer un centro deportivo, donde los más pequeños puedan practicar vóley, básquet, fútbol, ajedrez y tenis de mesa, para que no tengan la necesidad de trasladarse hasta el complejo”.

También aclaró que; “siempre vamos a estar impulsando el deporte desde el complejo deportivo, no es que vamos centralizar todo, sino que la idea es centralizar para después expandirse. Por eso estamos trabajando con instituciones intermedias, como ser el Club Unión BB, y la Sociedad Española”.

Tenis de mesa

Respecto a esta disciplina, Gómez, expresó; “Estamos gestionando para que Rosario de la Frontera, sea la sede nacional del tenis de mesa. Esto significa, que vamos a tener gente de todo el país visitándonos, y eso a su vez, va de la mano con el turismo”.

“Nuestro objetivo, además es que Rosario de la Frontera, sea el municipio que impulse el deporte dentro de la zona sur, y ya lo estamos haciendo. Tenemos la infraestructura necesaria, no hay otro complejo como el nuestro, no tan solo en la zona sino en todo el interior, incluido Salta capital”, subrayó.

También destacó; “tenemos el material deportivo y los recursos humanos suficientes”.

En cuanto al trabajo en conjunto con la dirección de Turismo, Gómez, expresó: “Cuando organicemos por ejemplo el torneo provincial de mini básquet para niños de siete u ocho años, sin dudas, los chiquitos que vengan a competir, lo harán en compañía de los padres. Entonces hacemos un trabajo coordinado con Cultura para ofrecer paralelamente eventos culturales para que disfrute la gente”.



Invitación a otros pueblos

“A su vez tenemos la chance que por ahí otros municipios no tienen, que es la pileta climatizada, y los que vengan, también podrán tener el ingreso a esta pileta, entonces, con el teatro, el complejo y el parque acuático termal, sin dudas, será una oferta muy atractiva para toda la familia”, dijo Gómez.

Torneos para toda la región

“Además de mejorar las competencias deportivas, vamos a estar sumando gente a nivel local, zonal; como ser Metán, Galpón, El Tala, El Jardín, La Candelaria, J. V Gonzales y toda la zona sur de la provincia”, adelantó.

“Nos hemos puesto la vara muy alta, porque queremos que los niños que se están formando y los jóvenes, tengan buenas opciones en el uso de su tiempo libre, porque esa es la mejor manera de alejarlos de la droga y el alcoholismo”, concluyó Pablo Gómez.

La pileta del complejo, funciona todos los días, de 9 a 12, y de 14 a 21 horas.