Cuentan historias de vida en primera persona para concientizar

Desde la Dirección de Tránsito, surgió una nueva iniciativa para concientizar, prevenir y erradicar los siniestros viales; realizan videos sobre historias de vida reales, de vecinos o conocidos que perdieron algún familiar en accidentes fatales.

El primer video que conmocionó a la comunidad rosarina, y se multiplicó en las redes sociales, es sobre Isabel Toscano, una madre que cuenta en primera persona, no tan solo el dolor de ese fatídico día en que perdió a su hijo, Pablo Cruz, sino que relata el después, el cómo se vive día a día, dejando a su vez un consejo a la comunidad para que a través de su historia, se puedan evitar más pérdidas.

Carlos Salinas Ponce, director de Tránsito, señaló a El Tribuno cómo nació la iniciativa: "Estos videos surgen a partir de los testimonios de la gente que le fuimos pintando las estrellas, cuando alguien nos planteó que hagamos los videos de estas historias para concientizar".

"Nosotros en las campañas ya hemos mostrado videos, pero siempre eran de otros lados. En cambio, no es lo mismo cuando ves a la gente de acá, a la que conocés, tiene otro sentido", agregó.

"Y cuando pintábamos las estrellas, les empezamos a preguntar qué les parecía la idea de darnos sus testimonios, de hablarles a las personas y darles un consejo. Por supuesto, hubo gente que nos dijo que sí y otras que no, que no se sentían en condiciones de revivir y hablar y, por supuesto, se respeta, es entendible", dijo.

Cabe señalar que los videos son realizados por el periodista Carlos "Chicho" Campos Gius, y el fotógrafo Nicolás Cenardo. "Estuvimos grabando con la colaboración de ellos, y el primer testimonio es de la señora Toscano. Fue impresionante cómo les llegó a las personas su historia. Ella relató de principio a fin, y creo que era necesario que la gente conociera el trasfondo, cómo sucedió el accidente, el porqué".

"Son diferentes etapas por las que pasa el ser humano ante una situación así; primero es el shock del momento, que no sabés cómo reaccionar. No es lo mismo cuando alguien ya está enfermo, y uno sabe que en cualquier momento va a ocurrir su fin, que cuando sucede de golpe", manifestó.

"Interactuando todo este tiempo con las familias, hemos podido sacar como conclusión, que el dolor más fuerte, de acuerdo a los diversos testimonios, es cuando se pierde un hijo. Además de eso, se pierde la familia, como es el caso del video de la señora, luego de perder al hijo, el marido falleció de tristeza, nueve meses después de la partida de Pablo. El hermano por su parte no resistió vivir acá y se fue a otra provincia, y ella quedó sola", reflexionó.

"Entonces, a partir de esas historias, la gente va reflexionando, si bien aún continuamos con las grabaciones, todas son similares: hay algunas donde niños quedaron solos, se hicieron cargo otras familias, en fin, por eso cuando hablo con los familiares siempre les digo que no hay que buscar culpables, sino que la idea es recordarlos, pintar una estrella, y a los que se animan, a dar un consejo", subrayó.

Salinas Ponce reconoció que escuchar los testimonios causó impacto: "A pesar de que tengo años trabando en tránsito, al ver estos videos es una sensación fuerte, es como despertar de golpe. Es impresionante la repercusión que tuvo y la cantidad de gente que llamó".

"Y lo bueno de las redes sociales es que trasciende a otras personas y a otras provincias. El otro día, investigaba en Google para ver y sacar nuevas idea para seguir trabajando en concientizar y prevenir, y había muchos artículos de El Tribuno sobre el trabajo que venimos haciendo, y muchos otros municipios fueron copiando e implementando lo que hacemos nosotros", expresó.

El bendito casco

A pesar de las múltiples y constantes campañas realizadas desde Tránsito, todavía hay muchos que se resisten al uso del casco, e incluso corren despavoridos en los controles de tránsito. En ese sentido, el director expresó: "Vamos a estar tranquilos cuando logremos el uso del cien por cien, si bien veo que aumentó su uso, aún no es lo óptimo. Lo bueno que también hemos notado es el cambio de actitud de las personas. La gente ya no te ve como un enemigo, y eso es porque uno trabaja para acercarse a ellos, para cuidarlos, protegerlos, no para hacerles una multa o para pelear".