ATE entregó bolsones a los afiliados del departamento

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) inició esta semana la entrega y distribución de unos 5.000 bolsones en las localidades de Tartagal, Aguaray, Mosconi, Embarcación, Salvador Mazza y Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia. Fermín Hoyos titular de la departamental San Martín precisó que la entrega "se inició desde las localidades más alejadas para finalizar el 23 de diciembre en Tartagal".

"De esa manera y como lo hacemos todos los años, los afiliados podrán contar con esta ayuda que resulta tan importante en estas fiestas de fin de año", explicó.

Salarios

El dirigente sindical del norte provincial recordó, asimismo: "A pesar de las dificultades del año que finaliza, podemos afirmar que los trabajadores municipales del departamento San Martín siguen siendo los mejores pagos de toda la provincia, salvo en Embarcación donde la situación era muy difícil pero confiamos en que ahora todo mejorará con la nueva administración municipal". Hoyos agregó: "La alegría es poder decir con la frente alta que a pesar de lo mucho que se cuestiona a la dirigencia sindical de esta entidad, nadie puede cuestionar nada porque todos los aportes de los compañeros se ven en obras concretas, que no son de este dirigente sindical, sino de todos ellos".

El dirigente sindical indicó también: "ATE cuenta con un hotel propio como no sucede en ningún otro lado de la provincia. Tiene sedes propias totalmente acondicionadas, brindado servicios durante todo el año; y los años que me quedan como mandato, vamos por muchos más soluciones y servicios al afiliado. Este año que comenzará queremos tener el edificio propio en Embarcación, seguirle brindando los servicios de salud a todos y cada uno de los afiliados pero, fundamentalmente, luchar con todas nuestras fuerzas y la experiencia de años en la defensa de la fuente de trabajo de cada trabajador municipal, sea o no afiliado".