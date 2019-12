Fallo de la justicia federal afecta $700 millones del Fondo Especial del Tabaco correspondientes a Misiones

Un Juzgado Federal determinó que la empresa Tabacalera Sarandí no está obligada a pagar el impuesto mínimo que financia al Fondo Especial del Tabaco (FET).

Una jueza federal determinó a través de un fallo que la empresa Tabacalera Sarandí no está obligada a pagar el impuesto mínimo que financia al Fondo Especial del Tabaco (FET). A Misiones la afectación superaría los 700 millones, de los 2.000 millones que deberían distribuirse entre las provincias tabacaleras, según su participación en la producción de tabaco.

La cifra que deberían ingresar a las arcas del sector en Misiones supera lo que recientemente recibieron los productores en concepto de “caja verde”, unos 20 pesos por kilo entregado-.

El fallo de Cecilia Gilardi de Negre, quien subroga el juzgado contencioso administrativo federal 11 está relacionado al expediente Tabacalera Sarandí S.A. c/ Dirección General Aduanas y otros/Dirección General Impositiva, donde se cuestionaba la constitucionalidad del impuesto mínimo a los cigarrillos.

En la sentencia de más de 20 páginas, la jueza declaró la inconstitucionalidad del artículo 2º de la ley 26.467 en relación a Tabacalera Sarandí S.A. De esta manera, la industria tabacalera que hoy comercializa un 15 % del mercado, no tributará el impuesto mínimo que corresponde al periodo 2016/2017, (dos años) periodo por el que mantenía una medida cautelar, que lo eximía temporalmente de abonar ese impuesto.

Las estimaciones

Según las primeras estimaciones en el sector tabacalero, la afectación solo en concepto de Fondo Especial del tabaco, algo más del 7 % de valor del paquete, rondaría los 2.000 millones de pesos. Misiones históricamente recibe en promedio el 30% de ese monto, es decir, a valores actuales, estaría resignando unos 700 millones de pesos, por los dos años en que fueron eximidos de pagar el impuesto fijo esas empresas.

Cabe destacar que hay otras medidas cautelares vigentes, por lo que la empresa Sarandí, actualmente está eximida de pagar estos impuestos, y en consecuencia, la afectación al FET será aún mayor.

Las compañías Tabacalera Sarandí SA y Espert SA con la vigencia de las cautelares no pagan el impuesto mínimo al cigarrillo, lo que generó de enero a mayo de este año una pérdida fiscal de 23 mil millones de pesos. Hoy las siete provincias tabacaleras sufren desfinanciamiento por estos recursos judiciales.

Merma en la recaudación

La reducción de la recaudación se produce por dos vías: un efecto directo por la reducción del precio de los paquetes de las empresas beneficiadas por la cautelar y un otro indirecto cuando las demás empresas deben alterar su estrategia de precios para competir con las empresas beneficiadas, fijando precios menores a los que fijaría en ausencia de la cautelar.

La utilización de impuestos a los cigarrillos con componentes fijos, que generan una presión tributaria mayor para paquetes baratos, no solamente es una práctica difundida internacionalmente, sino que de acuerdo a las OMS es recomendable en términos de salud pública. Establecer un valor mínimo de los cigarrillos es una forma desalentar el consumo de cigarrillos buscando elevar su precio.

En Argentina, desde el 2003, el consumo de tabaco viene disminuyendo en toda la población, particularmente en los más jóvenes. En el 2005 el porcentaje de fumadores adultos era de 29,7%, cifra que bajó a 22,1% en 2018.

El mencionado fallo de la Jueza subrogante,Dra.Cecilia Gilardi de Negre, las cautelares vigentes y la enorme presión en la región NEA del contrabando de cigarrillos que tampoco tributan y se comercializan a “mano alzada” en Misiones, pone en alerta al sector tabacalero que observa con preocupación cómo se escapan recursos que deberían llegar a los productores, según el mismo espíritu de la ley del FET.<

