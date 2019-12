Los clubes darán pelea al 2020

El objetivo es el mismo: crecer por goleada. Quizás sea porque el 2019 fue un partido muy duro para todos y los golpes siempre enseñan a jugar en equipo. De esta manera, los principales referentes de los clubes salteños, lejos de lamentarse por las heridas, expresaron sus mejores deseos para que en 2020 el fervor de los pocos triunfadores se contagie en forma directa para los que no pudieron cumplir sus objetivos.

El Tribuno dialogó con algunos de ellos para conocer sus anhelos para el año próximo.

El flamante secretario de Deportes de la Provincia, Marcelo Córdova, sabe que 2020 será un año repleto de compromisos esperanzadores.

“Mi deseo para el año próximo es que comencemos con más deportes y calidad de vida más saludable para cada uno de los salteños que compartimos este lugar maravilloso que se llama Salta”, resaltó.

El funcionario insistió en el anhelo “de que como institución crezcamos y tengamos la posibilidad de llegar a cada unos de los rincones de la provincias y de cada uno de los salteños”.

Por su parte, Sergio Chibán, presidente de la Liga Salteña de Fútbol mostró una esperanza latente. “Ha sido un año difícil para los clubes más grandes y muy positivo para los más chicos, en donde Gimnasia y Juventud perdieron la categoría y fue compensada con el ascenso de Central Norte”, reconoció el dirigente liguista.

Pero asimismo destacó que “a nivel Liga fue estupendo, ya que San Antonio obtuvo en 45 días tres títulos, dos de ellos fuera de Salta y eso nos da un gran orgullo”.

“Para 2020 deseo fortalecer un terreno no solo de crecimiento institucional, sino además para aumentar la ayuda a los distintos clubes, como lo venimos haciendo, sobre todo en las divisiones inferiores”, reconoció en forma optimista.

Finalmente anheló que “el gran deseo es que Juventud y Gimnasia recuperen la categoría perdida”, aunque reconoció que “para volver a los grandes éxitos necesitamos de la ayuda del Gobierno, pero también de dejar de lado la soberbia de los distintos actores”.

En la misma líneas, Carlos Martearena, presidente de la Unión de Rugby de Salta anheló que en 2020 “el rugby crezca en calidad y cantidad de fichados, recuperar las plazas perdidas durante 2019 y que todos los equipos de clubes tengan un progreso significativo para poder ascender a la zona campeonato”.

En ese sentido insistió que “lo fundamental sería posicionar al rugby en lo más alto a nivel nacional en todas las categorías, tanto masculinas como femeninas y no solo crecer en jugadores, sino también en técnicos y árbitros”.

De todos modos el máximo dirigente lamentó que todo esté sujeto a la crisis económica que afecta al país, pero insistió en el compromiso de los clubes, que tienen que mirar hacia adentro, hacer un mea culpa y ver en qué mejorar para seguir trabajando en conjunto”.

Por su parte, desde la institución de Lerma y San Luis, Gustavo Klix, presidente de Juventud Antoniana, señaló que “se viene reorganizando a Juventud desde lo institucional, en otras actividades como el polideportivo, que la familia vuelva a creer en el club, que se acerque. En lo deportivo haciendo todo lo que está a nuestro alcance dentro de las limitaciones para lograr el ascenso que tanto anhelamos. Siempre sin hacer locuras ni perjudicando al club”, concluyó.

El titular de la Asociación Salteña de Básquetbol, Fernando Palópoli destacó que “terminamos un 2019 en tiempo en forma, vamos a seguir con el formato del torneo para el 2020, va a haber renovación de autoridades en la Asociación. Hay que darle a los clubes posibilidades de crecer y ya firmé más de 600 carné por el fenómeno Salta Basket”.

Finalmente, Jorge Gómez, presidente de la Asociación Salteña de Hockey, aseguró que “para el 2020 tenemos un calendario muy extenso. Esperamos contar con el apoyo del Gobierno ya que el año pasado no recibimos un solo peso”.

Por su parte, y mientras

desborda optimismo y alegría, luego de un excelente año que le dió el anhelado ascenso, Héctor De Francesco, el presidente cuervo aseguró que “espero que en lo deportivo agarre a un Central Norte consolidado en el Federal A y con chances de poder ascender. Ojalá que el crecimiento del club siga sostenido como en estos años, lo que siempre quedan son las obras, el resto se va, a seguir trabajando para que Central Norte siga siendo el más grande de todos”.

Por su parte, otro presidente “feliz”, como Gabriel Arias, de San Antonio destacó que “después de tres años de mucho trabajo esperamos que el 2020 Villa San Antonio siga en este camino de éxitos deportivos y se sumen éxitos internacionales”.

Finalmente, su par de Pellegrini, Juan Manuel Narz, deseó “que sea un buen año tanto en el parte deportiva como la institucional y social en el club, tratar de volver a hacer una buena campaña en la parte deportiva, en el fútbol masculino y femenino como fue el 2019, llegamos a semifinales en ambos torneos. Trataremos de mejorar un poco la parte edilicia tanto en la cancha como en la sede y seguir trabajando con el tema social que tiene que ver las escuelitas del club, que siga formando chicos. Hicimos un buen trabajo”, concluyó.

En fin, el golpe fue asimilado, pero para 2020 nadie se da por vencido... ni aún vencido.