Balance del año. Bonus track el dólar blue

Estamos en las vísperas del cierre de uno de los años más desafiantes para el sector inmobiliario. El año electoral, la inestabilidad cambiaria y la falta de crédito generaron que el sector se retraiga, alcanzando cifras elevadas. Según las estadísticas que trabajamos, las transacciones han bajado en razón de un 32% en términos interanuales. Esta disminución del volumen viene acompañada de la baja de los precios referencialmente en dólares. Los departamentos, tomando como referencia unidades tipo, han visto reducido su valor en casi un 10%, en tanto que las casas o duplex mantuvieron casi estable su precio con una variación de solo un 1,2%, aunque esta positiva. Por su parte, el producto estrella local, el terreno, es quien más claramente acompaño la nueva situación de mercado. Los terrenos, siempre referencialmente en dólares, descendieron un 30,4% de su valor. Todo esto en términos interanuales. La respuesta a la pregunta del porque de esta disparidad en el “acomodo” de los precios, entendemos que se responde desde la lógica de quien comercializa los diferentes tipos de productos. Los departamentos, casas y duplex, en su mayoría, se comercializan como inmuebles de recambio (usados) encontrándose en manos de propietarios individuales que se han resistido a la coyuntura y a los nuevos valores de equilibrio. Hecho absolutamente entendible en nuestro país que aún no terminamos de comprender que los inmuebles son un valor más en el mercado que debe ajustar su precio de comercialización a la dinámica de la oferta y la demanda.

En tanto los terrenos, en su gran parte, son ofrecidos por desarrolladores que restructuraron sus costos, márgenes de ganancias y, finalmente, el valor final del producto. Entendemos que esta ecuación es la que refleja con mayor claridad los nuevos valores de equilibrio de los inmuebles. Por su parte, la fuerte suba del dólar blue de estos días provocará más incertidumbre en los importes de las propiedades y sobre todo en la oportunidad y momento de vender. Es difícil hacer un análisis ligero de la situación para el 2020, debe ser más preciso y profundo. El rendimiento de una inversión inmobiliaria no se calcula en el corto plazo, me nos aún en escenarios de crisis.