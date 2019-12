Campaña nacional por una nena que nació con una malformación en sus genitales

Celeste Romero es una pequeña de tan sólo 2 años que padece extrofia cloacal, una malformación de nacimiento en el que están involucrados vejiga, intestinos, uretra, y genitales. La pequeña vive junto a sus padres en una humilde casa en la localidad de Phillipps, en Junín, Mendoza.

La extrofia cloacal es una de las malformaciones más severas que existen. La vejiga está dividida en dos mitades y en la mitad del abdomen, entre estas dos mitades, descansan parte de los intestinos. Suele ir acompañado de atresia anal y ano imperforado.

En las pacientes femeninas el clítoris también se encuentra dividido en dos mitades que descansan en la base de la vejiga. Además, es muy común que estas pacientes presenten dos entradas vaginales o ninguna.

La extrofia cloacal requiere una evaluación extensiva de distintas anormalidades asociadas a la misma y que afectan al sistema nervioso, al tracto urinario superior y al tracto gastrointestinal.

Para sobrellevar su enfermedad la menor necesita gran cantidad de elementos de los cuales algunos no pueden ser costeados por su familia. Estos van desde cremas especiales y bolsas de colostomía hasta cosas esenciales como leche y pañales.

En los últimos días, María Moyano (cuil 27276983798), titular del merendero al que asiste la menor realizó una una publicación en Facebook donde solicitan alimentos, pañales e insumos médicos.

“¡Ayuda urgente por favor! Ella es Celeste Dayana Romero tiene dos añitos nació con atrofia cloacal le tienen que hacer dos operaciones reconstructivas de pelvis, cadera, vagina y ano está bajo peso por lo que necesita leche la lechera Ensure y Polper B12 para aumentar de peso para poder operarla también necesita pañales XXL y gasas, pervinox, guantes descartables, cinta hipo alergénica, bolsitas por donde sale todo ya que ella no puede hacer sus necesidades como un bebé normal para ponerle porque son caras y su mamá no tiene trabajo.Solo pensá que esta bebita podría ser tu hija, sobrina, hermana o nieta. Ayudemos entre todos tu colaboración la puedes llevar al merendero que está en barrio La Pastosa M b C 6 de Philips, en Junín”, señala posteo que realizó Moyano el pasado

Para colaborar con Celeste Romero o comunicarse con la familia a través de WhatsApp 2634683980

También se pueden realizar donaciones al merendero o a su cuenta: Banco Nación Argentina número de cuenta (4380912739) Cbu:01104381-30043809127397 sucursal 2990 Caja de Ahorro en pesos, la cuenta está a nombre de Maria Moyano.



