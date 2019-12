Nuevo atelier de Laura Asaro: El arte al alcance de todos

Es un lugar pensado no solo para la creación, exposición y venta de sus obras, sino también para convertirse en un espacio de puertas abiertas al público, que propicie el encuentro e intercambio con los amantes del arte y donde puedan desarrollarse además talleres y capacitaciones.

El nuevo atelier de Asaro, quien fue la primer artista salteña en exponer sus obras en el Consulado Argentino en Nueva York, estará ubicado en España 71, un punto de la ciudad que se erige como un nuevo polo cultural ya que allí se inauguró recientemente la Usina Cultural.

“Mi apuesta con este nuevo espacio es estar cerca de la gente, tener las puertas abiertas para que puedan ver mis trabajos, para que puedan verme pintar, para que me tengan al alcance de la mano para intercambiar y enriquecernos mutuamente. Hice mucho en 10 años de carrera, expuse en diferentes lugares del país y del mundo, hice más de 200 muestras y mis obras se utilizaron en diferentes objetos, sin embargo, pienso que hay algo que quiero mantener siempre, y es ese contacto directo con mi público, ese ida y vuelta que tanto me enriquece a mí y a mi obra”, dice Laura Asaro.

El atelier, que se inaugurará oficialmente el próximo 4 de diciembre, está pensado para brindar seminarios de temáticas específicas, como técnicas y procesos relacionados a la pintura. Además, Asaro apuesta a ofrecer allí una experiencia distinta con “Artista por un día en mi taller”, un espacio destinado a grupos privados, empresas y turistas, donde en un ambiente relajado y divertido, buscará compartir parte de su proceso creativo con aquellos que quieran vivenciarlo.

Para festejar la apertura del Atelier, durante todo el mes de diciembre habrá un descuento del 25 y 30 % en todas las obras.

La obra de Laura Asaro se distingue por su amplia paleta, el protagonismo de la textura, y la multiplicidad de capas que crean profundidad en los planos; lo que brinda una gran riqueza plástica que permite nuevas lecturas en cada mirada. El gran manejo del color en sus composiciones proponen un viaje emocional sin retorno. Después de recorrer las historias plasmadas en el lienzo, uno ya no es el mismo.

Sobre Laura Asaro

Laura Asaro nació en Mar del Plata y reside hace 30 años en Salta. Se dedica de manera profesional y exclusiva al arte desde 2011, luego de ser seleccionada como representante de Salta en la primera Bienal de Arte y Pintura a nivel nacional realizada en la ciudad de Resistencia, Chaco.

Algunas de sus series son: “Puentes”, “Sin Lugar a Dudas”, “DES- Contando”, “Historias Chiquitas”, “Fuera de Serie”, ‘Mientras te espero me lleno de Palabras‘.

La de mayor repercusión fue la serie “CIRCULE! Entre irse y quedarse”. Esta serie fue seleccionada entre más de 200 proyectos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la Fundación Exportar para representar a Argentina en la feria Arte Expo Nueva York en 2016, siendo la provincia de Salta la única del interior del país que participó en la misma. Esa serie fue declarada de interés cultural por la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta, y se convirtió en la primera Artista en Inaugurar y Crear la sala de exposiciones en la Legislatura de Salta.

La siguiente serie fue ‘Cuales Límites?‘ con la que fue invitada a exponer en el Consulado Argentino en Nueva York, en julio de 2017.

Su trabajo recorrió diversos puntos del país: museos, galerías, espacios culturales y ferias. Lleva realizadas más de doscientas cincuenta muestras entre individuales y colectivas a lo largo de su carrera, en el Museo Castagnino de Mar del Plata Provincia de Bs As, Museo Provincial de Bellas Artes de Salta; Centro Cultural Konex y Espacio Arte Aeroparque Jorge Newbery Buenos Aires, Aeropuerto Salta, Aeropuerto Mar del Plata, Museo de Bellas Artes Arias Rengel Salta, Museo de Arte Contemporáneo Salta, Casa de la Cultura Salta.

Laura expuso en la Galería Art Four the Soul en Springfield, en Massachusetts 2016 y en Art Basel Wynnewood, en Miami 2014.

Es fundadora y protagonista del Proyecto Arterama, que junto a otros artistas recorren paisajes del país realizando pinturas de gran formato a beneficio de la fundación Manos Abiertas. Este proyecto fue declarado de interés cultural por el Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia de Salta, y cuenta con el auspicio de diversas empresas privadas.

Ha pintado en vivo en espacios públicos y en televisión, acercando la intimidad del proceso creativo a la gente. Sus obras forman parte del Patrimonio Cultural de las provincias de Salta y Chaco; y también se encuentran en colecciones privadas de Argentina, Holanda, Estados Unidos, Ecuador, Gran Bretaña, Uruguay, Bolivia e Italia.