Paula Chaves confesó que Jazmín De Grazia se le aparece en sueños

Paula Chaves fue la figura de anoche de ‘Quién quiere ser millonario‘, el ciclo de entretenimientos que conduce Santiago del Moro por la pantalla de Telefe.La conductora no participó sola; lo hizo con su abuelo de 94 años. ‘Soy una afortunada de tener a este abuelo y a mi abuela Vingui‘, arrancó Paula.

‘Llevamos 69 años de casados‘, interrumpió Kaki cuando su nieta mencionó el orgullo que sentía por tener a sus abuelos. ‘Hay que cumplir y respetar a la otra parte. Cuidarla, respetarla y hacer una vida sana‘, contó como secreto para una relación tan larga.

Cuando le consultaron a Isaac qué haría con el dinero que podría ganar, no lo dudó: ‘La voy a donar a mis nietos y bisnietos. También quisiera darle algo a esas organizaciones que trabajan para ayudar en África‘.

Después de responder bien casi todas las preguntas, no supieron contestar la que era por un millón, y se plantaron en los 750 mil que habían asegurado hasta allí.

Las modelos Paula Chaves y Jazmín De Grazia se conocieron en el reality “Super M”, en el cual ambas obtuvieron un gran reconocimiento en el ámbito del modelaje y del mundo del espectáculo de Argentina.

En aquella época Chaves y De Grazia se hicieron íntimas amigas, y si bien tenían personalidades opuestas, supieron mantener una firme amistad acompañándose la una a la otra.

Sin embargo un trágico episodio sucedió y Jazmín De Grazia falleció en el año 2012 a los 27 años. Paula Chaves fue consultada sobre cómo era la amistad que tenía con Jazmín: “Ella decía que se iba a morir a esa edad como los rockstars, su papá siempre decía que era una ‘loca’, como una ‘cascabel’, que le gustaba vivir a fondo”.

Además Chaves reveló un secreto que mantuvo guardado por mucho tiempo: “Yo sigo en contacto con su familia, la extraño mucho. Ella se me aparece en sueños, y yo cuando sueño con ella siempre llamo a su papá y le digo: ‘Ricardo, se me apareció Jazmín, soñé con ella y me dice que está bien’”.