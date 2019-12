Niña salteña se luce en el programa de Susana

Sabrina Corimayo es la niña salteña que viene despertando admiración en todos los hogares del territorio nacional. Con solo 12 años ya exhibe un enorme talento en la música, con una voz que penetra dulcemente por los oídos. Amante de la música tropical, ya se encuentra en la final del domingo próximo del programa de Susana Giménez, que suele ser lo más visto del día en la televisión (a las 22, por Telefe). La conductora presentará la final del formato que cautivó a la audiencia, Pequeños Gigantes.

El segmento invita a que niños de todas las edades demuestren sus habilidades y sean evaluados por un jurado integrado por Martina Stoessel y Soledad Pastorutti.

El domingo 8, el público deberá decidir en vivo, y mediante el voto telefónico, quién es el ganador del certamen. La gente ya puede votar y para apoyar a la salteña deberán enviar un mensaje de texto al 9009, con la palabra Fantásticos.

“La competencia es por equipos, y yo integro Los Niños Fantásticos, junto a la gimnasta Isabella Ajalla (Buenos Aires) y la mendocina Morena Taboada (Danzas). El otro equipo se conforma con un rockero de Córdoba, unas mellizas bailarinas y una gimnasta. Los ganadores se llevarán 200 mil pesos (cada uno) y un viaje a Cancún”, comentó la salteña.

Sabrina es hija del exboxeador “Piojito” Corimayo, una de las más firmes promesas de la disciplina en la década del 90, pero por razones personales sus sueños quedaron truncados.

“Recuerdo que mi mamá me sentaba en la computadora cuando apenas tenía 6 años, así empezó a interesarme la música y el canto. Yo no entendía demasiado, pero la gente decía que tenía buena voz, y eso le llamó la atención a mis padres. Mis inicios fueron en reuniones familiares y en eventos privados; luego ya me sumé a los distintos festivales. En la temporada de vacaciones cantaba en la peatonal: a la gorra, la verdad que me divertía y me abría puertas para otras actuaciones. En una ocasión me di el gusto de cantar con Agustina Neri, la ganadora en el programa de Marcelo Tinelli, fue durante un festival en Campo Quijano”, aseguró Sabrina.

Neri es oriunda de la localidad de Rosario de Lerma.

“En la gran final del domingo cantaré el tema ‘Si no te hubieras ido’, de Marco Antonio Solís. En mis anteriores presentaciones interpreté: Paisaje, de Gilda; y Fuera, de Karina”, agregó la niña.