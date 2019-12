Sampaoli juega al misterio: "Del futuro no puedo contestar"

Jorge Sampaoli, el elegido del manager Diego Milito para reemplazar a Eduardo Coudet en Racing, no dio pistas sobre si aceptará el ofrecimiento al manifestar que del futuro no puede "contestar".

"Del futuro se está haciendo una película que no puedo contestar. No he hablado con el club para ver cuál es mi situación. Todas son especulaciones sin ningún tipo de asidero. No hablaré con nadie hasta que no lo haya hecho con el presidente del Santos", afirmó después de la derrota de su equipo ante Athlético Paranense.

Más allá de su cautela, además de la propuesta de Racing, trascendió que Sampaoli cuenta con una oferta para ir al Palmeiras.

"Lo que se habla es parte de una especulación porque quizás despertaré expectativa. Yo tengo que atender al equipo porque en unos días jugamos frente al campeón (Flamengo) y eso es lo que más me preocupa", expresó.

Sin embargo, aprovechó para presionar en caso de quedarse en la institución en la que tiene contrato hasta diciembre del año próximo. "Los hinchas tienen la obligación de pedir lo que quieran. Necesitan pedir que el Santos sea cuidado como se merece: contar con un equipo el año que viene para ser campeón. Este proceso tiene que ser la base para lo que venga. Que se aproveche lo que se hizo", precisó.

El 20 de noviembre, Milito viajó a Brasil para conversar personalmente con Sampaoli, quien quedó en brindar una respuesta sobre si está dispuesto a aceptar el cargo una vez culminado el Brasileirao, la semana próxima.

En caso de dar el sí, existe una traba: el entrenador cuenta con una cláusula de salida de 2.500.000 de dólares y Racing no está dispuesto a pagar esa cifra, algo que sí podría realizar el Palmeiras.