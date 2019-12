VIDEO Tremendo cruce entre Mauro Viale y Flavio Azzaro por Juan Román Riquelme

La visita de Juan Román Riquelme a Intrusos trajo sus consecuencias. El candidato a vicepresidente segundo del club por el espacio que encabeza Jorge Amor Ameal dejó algunas definiciones importantes.

Al finalizar la charla, en la puerta de América había decenas de medios periodísticos, esperando la salida del ídolo xeneize para obtener unas palabras, de cara a las inminentes elecciones en el club de la ribera.

En ese momento, Mauro Viale - una de las figuras del canal- aprovechó que estaba en vivo, saliendo por la señal A24 e irrumpió en vivo en el estudio de Intrusos cuando había finalizado en programa. El periodista intentó entrevistar al ex jugador, que no aceptó.

Saludó coordialmente a Viale, salió raudamente del estudio y Mauro no pudo realizarle ninguna consulta. “Estoy apurado, me tengo que ir”, dijo después de devolverle el saludo. Mauro lo trató de “desagradable” y ese fue el debate que se originó en Polémica en el bar.

“Es un guarango”, manifestó Mauro Viale, que recibió el apoyo de Chiche Gelblung. “Te banco a muerte. Es un maleducado”, deslizó. En tanto, Flavio Azzaro le reprochó: “Yo entiendo tu ego Mauro, y todos lo tenemos. Pero te saludó y no quiso responderte. ¿No tiene la opción un protagonista de no querer hablar? ¿Por qué decís que es desagradable?”.

“¿Por qué te tiene que responder a vos...? ¿Porque tenés un micrófono...? ¿De dónde salió ese decreto...? Ustedes se creen que son los dueños del mundo”, insistió el periodista deportivo que en ese momento levantó la voz. Por su parte, Mauro le conestó: “Vos no me conocés, Estás planteando una rebeldía tonta. Yo no me creo nada. Vos no me digas eso porque no me conocés. Si vos venís a hablar conmigo yo te digo que no hablo y te pido disculpas”.

Mariano Iúdica no tuvo más que palabras de elogios para Mauro y destacó la labor del conductor y periodista. “Tiene que respetar a un tipo de canas y trayectoria. No estoy en las antípodas de lo que decís, sino que creo que Riquelme podría haber tenido sentido común”.

“Salió corriendo como un adolescente. Y tu planteo también es de adolescente”, volvió a destacar Mauro con respecto a la actitud de Juan Román. Pero Azzaro, quiso fijar su postura: “Si no quiere hablar con vos- por Viale, te la tenés que bancar”.

“No entiendo lo que defendés. Yo cuestiono la forma en que respondió. Yo no me creo nada. El complejo es tuyo. Defendé el laburo del periodista, que es un honor este laburo”, completó Mauro Viale.