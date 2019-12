Sacaron del aire a Javier Milei tras una fuerte discusión con una periodista

La idea de la convocatoria a Javier Milei como invitado a Vivo el sábado, el ciclo que conduce Eduardo Battaglia por la pantalla de A24, apuntaba a hacer un análisis de las medidas que podría tomar el Gobierno de Alberto Fernández para intentar paliar la inflación, la baja del consumo y la caída de la actividad económica.

Sin embargo, la entrevista no pudo llegar a buen puerto, ya que debió ser interrumpida por los fuertes comentarios del economista para Clara Salguero, una de las integrantes del panel.

“Cómo puede marcar este gobierno un antes y un después... A mí me parece perfecto que desde hace semanas haya un equipo de Alberto Fernández evaluando cómo ayudar, y le da un paliativo a la gente que menos tiene. Pero en paralelo sería interesante presentar en el Congreso Nacional e instalar la discusión de los pisos que hoy tienen las asignaciones universales, las asignaciones familiares y las jubilaciones, que son bajísimas, y con cada crisis vuelve el problema en una profundidad y gravedad mayor”, planteó Salguero.

Milei brindó su punto de vista, comenzando a levantar la voz: "Lo primero que diría es ‘primero los datos’, Clara. El sector que vos definís como más vulnerable (en referencia a los jubilados) es el que tiene menos porcentaje de pobres”.

Y continuó: "A ver, ¿qué dicen los datos? Mirá el dato del Indec. ¿Sabés lo que pasa? Mirá, Clara, yo te lo voy a decir: el populismo lo hacemos todos. Saben qué muchachos, vamos a hacer esto: hay que subir el sueldo de todos, ustedes van a estar todos muy contentos. Pero saben cuál es el problema: ¿quién lo paga? Todo esto significa que hay todavía más déficit fiscal. Con lo cual, vamos a seguir con la política de déficit fiscal, con la emisión monetaria. ¿Sabés qué es lo que vas a tener? Una explosión de pobres, más indigentes. El problema de Argentina es que es un país que se empobreció y lo primero que hay que hacer es no mentir sobre los datos”, lanzó.

“¿Pero qué hacés con dos millones y medio de jubilados?”, intentó preguntarle Salguero. “La discusión con vos está terminada. Decime cuál es el porcentaje de pobres en el segmento etario de 65 años para arriba. Primero los datos”, le contestó, enfurecido.

Ante esa situación, el conductor pidió que le cerraran el micrófono al economista para intentar serenarlo, pero resultó en vano. “Ahí están los datos de pobreza, vamos, dejémonos de joder. Yo no puedo discutir sobre mentiras y apreciaciones personales”, expresó Milei.

“¿No es un pobre un jubilado que gana 14 mil pesos?”, le planteó Salguero. La respuesta fue nuevamente en malos términos: “¿Cuál es la línea de pobreza? Dale... No sabe cuál es la línea de pobreza y me habla de pobreza".

El economista le pidió al conductor que le alcanzara su Ipad para bajar un informe del INDEC. “Dame que voy a humillarla públicamente”, arremetió. Battaglia ya no ocultó su malestar y le dijo: “No quiero descalificaciones, ni ella dice estupideces. Ella describió una situación, y me refiero a Clara Salguero. Para mí vale un pedido de disculpas para continuar en los carriles en los que veníamos con la nota".

Pero Milei respondió irónicamente: “¿Alguien me va a pedir disculpas por las barbaridades que dijo estadísticamente? Que me diga los números de pobres del INDEC; si no los dice ahora los voy a decir yo. No voy a pedir disculpas por decir la verdad, si no te gustan los modos es un problema de preferencia".

“Sí, por la manera en la que te referiste a ella. No corresponde que te refieras así a una mujer, o a cualquier persona”, le indicó el conductor.

Sin intenciones de bajar los brazos en su postura, el economista insistió: “O sea que vos discriminás. Eso se llama discriminación afirmativa. O sea, porque es mujer le tenés que dejar decir cualquier cosa. Yo no discimino, trato a los hombres y a las mujeres por igual. Es mi modo, mi estilo y yo trato a las mujeres y a los hombres por igual”.

Battaglia instistió en que él se refirió “de manera despectiva y agresiva” contra su colega, y Milei señaló: “Dijo una cosa que está mal y ella sabe que está mal, no es que ella no lo sabe. Es el desprecio por los datos. No tengo nada más que escuchar, listo, ya está, se terminó la discusión. Yo no discuto apreciaciones personales, discuto números”.

Al darse cuenta de que el hombre no le iba a pedir disculpas a su colega, el conductor terminó pidiéndole al invitado que se retirara del estudio: “Listo, se terminó acá. Es una pena, no me gusta esto, no le conviene a nadie. A mí me gusta debatir con respeto y para mí los modos sí valen, más allá del contenido. Gracias, Javier, me hubiese gustado terminar de otro modo”.