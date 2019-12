Más de 1.000 salteños ya tramitaron el DNI digital

Desde que se habilitó la posibilidad de obtener una versión digital del DNI, el 14 noviembre pasado, poco más de 1.000 salteños hicieron el trámite para tener una copia de sus identificaciones en los celulares, según contó a El Tribuno el titular del Registro Civil en la provincia, Matías Assennato.

"Esta nueva opción no reemplaza al DNI tarjeta sino que lo complementa", explicó el funcionario.

Aclaró que los ciudadanos pueden utilizar, según prefieran, tanto la tarjeta del documento de identidad o su versión virtual para hacer trámites.

"Me crucé con muchas personas en los súper o en diferentes lugares y me comentaron que no han tenido inconvenientes en la utilización de esta versión para acreditar identidad mediante el DNI en el celular", aseguró Assennato.

El DNI digital tiene las mismas funciones que el de tarjeta y cuenta con altos niveles de seguridad, según aseguraron desde el Ministerio del Interior de la Nación.

Pueden acceder al DNI para celular los ciudadanos argentinos o extranjeros con residencia vigente, mayores de 14 años que tramiten un nuevo ejemplar de documento. Es decir, que para gestionarlo se tiene que renovar el documento, aunque no es obligatorio solicitar la versión virtual si es que solo se quiere solicitar el DNI físico.

"El ciudadano puede solicitar la copia virtual cuando tramita un nuevo DNI. Es una alternativa cómoda, rápida y segura de tener el documento siempre al alcance", dijo el director del Registro Civil de Salta.

Guía

El trámite para obtener el DNI digital se realiza en los centros de documentación del Registro Nacional de las Personas (Renaper), que tiene delegaciones en casi toda la provincia; en los móviles de DNI que recorren las distintas localidades, en los registros civiles o en algún consulado argentino para los residentes en el exterior.

En esas oficinas el solicitante deberá dejar su dirección de correo electrónico donde recibirá el código de activación del trámite.

Para obtener la identificación virtual se necesita contar con un teléfono celular inteligente y la aplicación "Mi Argentina"

Si no cuenta con esa "app", desde el Renaper le enviarán dos mails al que inició la gestión. Con el primero se deberá abrir y habilitar una cuenta en "Mi Argentina" y después ingresar el código para el DNI en el celular, que aparecerá en la aplicación como si fuera una foto del documento físico.

El trámite cuesta $300, que es los que se cobra solo para renovar el DNI tarjeta, ya que la versión virtual no tiene un valor adicional.

Billetera virtual

La aplicación de celular "Mi Argentina" es la plataforma que configura el perfil digital de los ciudadanos, siendo un sitio donde se pueden gestionar trámites, sacar turnos para distintas oficinas de Nación y recibir información personalizada. Se encuentra disponible para su descarga en los sistemas iOS y Android. Entre otros servicios, la app permite tener las versiones virtuales de la licencia nacional de conducir, las cédulas de identificación del vehículo y autorizados para manejar (cédulas verdes y azul). También información sobre el seguro del automotor.