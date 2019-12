Enamoradísimos: las vacaciones de Nico Cabre y Laurita Fernández

Laurita Fernández y Nicolás Cabré están muy enamorados y disfrutan de su relación de pareja. Antes de que termine el año, ambos se fueron de vacaciones para retomar energías y descansar. En primer lugar, viajaron a los Estados Unidos para pasear, conocer nuevos lugares y disfrutar de unos días de relax.

La protagonista de la serie Inconvivencia compartió algunas postales de esta escapada romántica en su cuenta oficial de Instagram. En la ciudad de Miami, visitaron la zona de Wynwood Walls, un parque de arte callejero que comprende diferentes murales obra de artistas de renombre mundial.

En segundo lugar, los actores viajaron a México y eligieron hospedarse en un exclusivo resort all-inclusive en Playa del Carmen. Allí aprovecharon para disfrutar de las altas temperaturas, tomar sol y relajarse. En una de las imágenes, aparecen besándose muy apasionadamente.



Antes del viaje, dieron una entrevista con Teleshow para hablar de su relación de noviazgo que comenzó hace un año y medio. “Cuando empezamos a salir con el tiempo (los periodistas) ya empiezan como: ‘¿Y te gustaría casarte?’, ‘¿Y te gustaría tener hijos?’, ‘¿Y te gustaría hacer aquello?’. Y... la verdad que yo sueño todo con él. En primer lugar sueño compartir mi vida, sea casados, sea no casados, sea con un hijo, con miles. Si tiene que pasar va a pasar, y los dos, de la manera que sea, va a ser la más linda. Para mí lo fundamental no es eso sino compartir todos los días juntos”, explicó la ex jurado del Bailando.

Por su parte, Cabré señaló: “Fue una sorpresa. Y cómo se dio. Y cómo es: creo que la historia fue, es y será siempre muy fuerte. ¿Cuándo muero de amor? Apenas abro los ojos. Nos pasa de mirarnos, y hasta a veces nos resulta increíble que sea ella. Es eso, lo que construimos sin darnos cuenta. Creo que lo más increíble fue eso de que no hubo un propósito. Cuando nos detenemos y vemos lo construido, a lo mejor en tan poco tiempo y con tanta naturalidad, es un poco lo que nos pasa. Por eso digo: ¿cuándo me muero de amor?, todo el tiempo”.

Luego, el papá de Rufina agregó: “Estamos relajados. O por lo menos mi manera. Yo no lo vivía tan… No lo hablaba. Y creo que estoy tranquilo. Creo que encontré, no tengo que buscar nada más. Entonces estoy muy tranquilo. Después, somos una pareja normal. Tener la tranquilidad de saber que no tengo que buscar nada más, por lo menos yo (risas), me relaja. Y me relaja esto: ver la relación y ver la armonía que hay un poco en todo es lo que me hace tener la tranquilidad de saber que lo que siento es real, y no tengo por qué tampoco buscarle mucha justificación a nada”.

“Yo creía que, por ahí, no sé, no había una relación de las características nuestras, que ya estamos viviendo juntos, como mucho más serias si querés llamarlas, te quitaba tiempo, te quitaba energía, o te quitaba tiempo para otras cosas. Era mi pensamiento errado pensar que era un trabajo más mantener la relación, regarla, construir y demás, y me di cuenta de que estaba completamente equivocada, que no, que todo fluye y que lejos de quitarte energía, a mí me potencia y me hace levantarme más feliz”, señaló Fernández.

Tras estas vacaciones, la pareja regresará a Mar del Plata para arrancar el 26 de diciembre la temporada de verano en el teatro América con la obra Departamento de soltero. En esta oportunidad, Cristian Sancho se suma al elenco en reemplazo de Martín Seefeld. De esta manera, continuarán con el espectáculo que fue un éxito en la calle Corrientes durante este 2019.

Fuente: Infobae