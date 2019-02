Heinze: “Queremos que River se sienta incómodo”

El entrenador de Vélez, Gabriel Heinze, aguarda con ansias enfrentar a River, considerado como uno de los mejores equipos, el domingo en el José Amalfitani, desde las 21.30.

“De River me preocupa todo porque es un equipo que trabaja muy bien en todos sus aspectos. Nosotros hemos trabajado, como todas las semanas, siguiendo el mismo camino que hacemos siempre, viendo sus características. Queremos que River se sienta incómodo”, indicó.

En una conferencia de prensa que brindó después del ensayo matutino, el técnico del conjunto velezano advirtió que “la importancia del partido es máxima porque nosotros necesitamos esos puntos”.

Al ser consultado acerca de la chance de meterse en un torneo internacional, plano en el que pelea palmo a palmo con River, Heinze expresó: “No pienso en ninguna Copa. Las cosas llegarán, si llegan, por crecimiento individual y colectivo. Esta es una linda oportunidad enfrentar a uno de los mejores equipos”.

“El rival es muy importante, con calidad sobresaliente y está pasando un momento extraordinario, pero yo confío en mis jugadores. Me enfoco en hacer todo lo que pueda para darles toda la información a ellos. Después, de parte de los jugadores, es algo muy lindo jugar contra el mejor equipo, el que viene haciendo las cosas muy bien”, aseveró.

El entrenador de Vélez reconoció que ha espiado a alguno de sus rivales tal como lo hizo el técnico Marcelo Bielsa en Leeds y opinó tras la polémica que surgió en Inglaterra con el Loco: “La respuesta es muy fácil. Lo he hecho y no me han descubierto”.