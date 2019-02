Hay diferencias por la cantidad de mujeres asesinadas durante 2018

En 2018 se registraron oficialmente siete femicidios en Salta a través del Ministerio Público, pero de acuerdo a criterios del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) hay tres casos más. Uno de ellos es el de Débora Micaela Moya (27 años), quien fue encontrada muerta en un corralón del barrio Scalabrini Ortiz, en septiembre. Su familia rechaza la hipótesis de suicidio, ya que tanto vecinos como amigos y compañeros de trabajo "presenciaron numerosos hechos de violencia física por parte de su pareja. Asimismo, denunciaron irregularidades en el tratamiento del cuerpo de la víctima luego del hallazgo".

Otro caso es el de Paola Elizalde, cuyo cuerpo fue hallado en el Campo del Ejército. El Observatorio requiere "una investigación exhaustiva respecto del hecho a efectos de determinar con precisión la causa de muerte".

El tercer caso es el de Margarita Brandán, de 72 años. Fue víctima de un "femicidio vinculado", es decir, casos de personas asesinadas al intentar impedir un femicidio, o que son asesinadas para infligir un daño psicológico o afectivo a la mujer. Ocurrió en junio, en Colonia Santa Rosa, y la mujer fue asesinada por su propio hijo, cuando se interpuso en la línea de fuego para evitar el femicidio de su nuera.

Transfemicidio

La cifra de la cantidad de femicidios ocurridos durante 2018 indica una disminución sensible con respecto a la de 2017, año en el que se registraron 23 femicidios. "Fue abismal. Terminar en siete casos o 10, cifra que incluiría aquellos que se están investigando, significó un descenso abrupto con respecto a lo que había sido el año anterior a ese", explicó la presidenta del OVcM, María Laura Postiglione.

En lo que va del año se registró un caso de transfemicidio, el de la joven Mirna Antonella Di Marzo, de 30 años, en la localidad de General Gemes. Había sido brutalmente golpeada en la madrugada del domingo 21 de octubre de 2018, en cercanías a un boliche, por un sujeto que ya se encuentra detenido. La mujer presentaba graves golpes en la cabeza, había quedado en estado inconsciente y permaneció internada en estado delicado durante tres meses y seis días hasta que falleció en la madrugada del 27 de enero pasado. Una cámara de seguridad de la zona había captado parte del hecho. El acusado fue identificado como José Gareca (44).

La labor del OVcM

Postiglione destacó que el organismo que preside está realizando un fortalecimiento municipal y trabajos en el interior de la provincia. "Continuamos con la labor que empezamos hace algunos años de fortalecer la detección y la intervención en violencia de género en distintas áreas, como salud. Hace poco estuvimos en la localidad de Cafayate capacitando en el protocolo de salud que implica que todos los hospitales y servicios van a estar más alertas en detectar hechos de violencia y poder darle el canal que corresponde", indicó.

Además, "se está trabajando en algo similar con otras áreas del Estado, no específicas, como por ejemplo Asuntos Indígenas, también con la Secretaría de Financiamiento, que son sectores que tienen programas territoriales. Si bien no se dedican a atender temas de violencia, en ocasión de sus funciones suelen tener contacto con hechos de violencia, con lo cual los estamos dotando de herramientas para que sepan qué es lo que tienen que hacer".

"Hay que tener en cuenta que en muchos casos de femicidio la víctima no había hecho la denuncia, entonces el Estado no puede estar esperando pasivamente que la mujer decida hacer la denuncia. Muchas veces eso es complejo porque sabemos que hay un montón de factores que inciden. Quizá la mujer no está preparada o no se siente en condiciones de realizar una denuncia, entonces el Estado tiene que estar alerta en poder actuar a tiempo y detectar y contar con las herramientas para hacerlo", recalcó.