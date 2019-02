Un segundo puesto meteórico para Cístola  en el TC Pista

Un arranque muy bueno que rozó la perfección es el que tuvo Esteban Cístola en la primera final del TC Pista, la categoría de reserva y paso previo del Turismo Carretera, en el autódromo de Viedma, en la provincia de Río Negro.

El piloto salteño, a bordo de un Ford del equipo JPG Racing, llegó en el segundo puesto, apenas por detrás del ganador Andrés Jakos (Dodge).

Esteban largó desde la cuarta posición tras las series clasificatorias del sábado y ya en la mañana del domingo se mantuvo firme, con paso seguro y aprovechó los retrasos de Kevin Candela (había largado en la pole) y de Diego Ciantini (el tercero en la partida) para seguirle el ritmo a Jakos sin darle respiro, en casi las 20 vueltas que tuvo esta primera carrera de la temporada.

“Pudimos hacer un gran trabajo del equipo en todo el fin de semana, tengo un gran auto, fue una carrera muy linda, muy dura, larga”, sostuvo Cístola en la zona de boxes mientras ya se corría la final del TC.



“En las últimas dos vueltas pude correr con la cabeza fría, fue fundamental para no aflojar, estoy muy contento con el resultado, es difícil debutar y estar en el podio en una categoría tan difícil, la verdad me pone muy feliz llevar este podio para Salta”, agregó el salteño.

El oriundo de Joaquín V. González, con tan solo 17 años, sigue demostrando que tiene mucho futuro en el mundo motor nacional, lo que fue resaltado en la transmisión oficial, cuyos conductores alabaron su performance con tan corta edad.

Ya mucho más calmado, pero con la alegría intacta, Cístola se expresó su cuenta de la red social de Twitter para reiterar su gran ánimo y los agradecimientos. “Al equipo #JPGRacing gracias por el tremendo auto q me entregaron, por el trabajo realizado durante todo este tiempo y a mi familia por su esfuerzo, amor y apoyo incondicional, este #gracias enorme. A los salteños, a la gente de Alfonso y de Pergamino, gracias por tanto cariño, expresó Esteban.

Con su segundo puesto, suma 41.5 unidades, muy cerquita de Jakos, que tiene 47 puntos en el campeonato que recién comienza y que contempla 15 fechas. La próxima cita será en Neuquén, del 1 al 3 de marzo.

Clasificador

Pos. Piloto Tiempo

1 A. Jakos 31:20.686

2 E. Cístola a 1.668

3 M. Agrelo a 2.688

4 D. Ciantini a 2.747

5 P. Costanzo a 5.977

6 E. Craparo a 7.210

7 L. De la Iglesia a 14.091



Posiciones

Pos. Piloto Puntos

1 A. Jakos 47

2 E. Cístola 41.5

3 M. Agrelo 38

4 D. Ciantini 35.5

5 P. Costanzo 33