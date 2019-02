Peñarol aguarda expectante el fallo

En caso que el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal resuelva quitarle los puntos que Central le ganó a Peñarol (4-0) en el primer partido que ambos disputaron en el inicio del Federal Regional Amateur, no se le darán al club aurinegro. Y la expectativa por conocer el fallo se concentra en la denuncia que hizo Peñarol, que se encuentra a un punto del cuervo en las posiciones, por la supuesta indebida inclusión del delantero Ronaldo Martínez, que llegó como refuerzo para defender los colores azabaches en el torneo federal

“Este tema tiene dos puntos. Por Martínez nosotros no hicimos protesta, sino una denuncia y no queremos los puntos que perdimos en la cancha, pero que se castigue al club que está en falta”, es lo que explicó el presidente de Peñarol, Juan Barragán.

El dirigente también comentó: “Ellos están hablando de una denuncia en la AFA, pero nosotros la hicimos llegar en el Consejo Federal, dos cosas muy distintas”.

Barragán interpretó que “el jugador para poder jugar tenía que tener la credencial y la habilitación provisoria y firmó la planilla”. El presidente del mirasol se refirió sobre el presente del equipo. “Nos vamos acomodando mejor, después de las dos últimas victorias. En un torneo bastante parejo estamos para dar pelea”, dijo Barragán

Ahora, Peñarol se apresta a enfrentar a Cachorros, el viernes, desde las 22, en la Liga.