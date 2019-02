Mar Tarres: "Hay famosos en Argentina que no le abren paso a nuevos talentos"

La comediante salteña se convirtió en los últimos días en la envidia de muchos luego de que se conociera que mantiene chats con el mismísimo Ricky Martin, quien la sigue por Instagram y más allá de un like ve sus historias, se las comenta y hasta se ríe de sus ocurrencias.

La anécdota llegó a los medios y puso a Mar Tarrés a relatarla de una manera como solo ella puede hacerlo.

"Mis seguidoras me empiezan a avisar que Ricky Martin había puesto "Me gusta' a ese video (un video en el que ella, muy enojada, instaba a no usar pirotecnia, usando como ejemplo a su perra Xuxa que sufre diabetes). Y yo decía: "No, debe ser Ricardo Martínez, pero Ricky Martín ni en pe...'. Entonces me fijo bien en el video y sí, era la cuenta certificada por Ricky Martin -la que tiene el tilde azul- "No puedo creer', porque en Instagram por ahí es tanta la gente que te sigue que no te das ni cuenta, pero él me seguía ­y me miraba las historias!... ¿Te imaginas? Ricky Martin vio mis historias en mi casa, en el baño... era como muy fuerte... Ahí fue cuando le puse "Enrique Ricardo Rubén, dejá de clavarme el visto porque me desmayo" (risas), comentó a El Tribuno.

Así, fiel a su estilo, Mar le ofreció al artista portorriqueño bailar un tema de su autoría, lo que derivó en una publicación que ya cosechó más de 222 mil reproducciones, 19.600 me gusta y superó los 2.000 comentarios.

Más allá de lo anecdótico y lo divertido que resulta la experiencia relatada por vos, ¿lo tomás como un logro más en tu lucha para cambiar los estereotipos de belleza?

Sí, él es un groso. A mí me alegró el alma, porque lo sigo hace un montón, ya había logrado sacarme una foto con él en Córdoba, ni se debe acordar de mí.

Pero fue como una caricia al alma porque ahora los artistas acá te comentan algo o te siguen acorde a cuántos seguidores tenés en las redes, y la grandeza de Ricky Martin, que tiene millones de seguidores, de seguirme y ponerme un like, que comente y se cague de risa con mi comentario es increíble. Creo que tienen mucho que aprender otros famosos de Argentina que no le abren pasos a nuevos talentos, que no ayudan, que no colaboran.

Es importante que los periodistas les den una mano a los nuevos artistas, porque de verdad está muy complicada la situación -siempre estuvo complicada-, para el nuevo artista llegar a los medios. El artista viejo, el clásico, no quiere que el nuevo llegue, que entre. Nadie te da una mano, te la rebuscas solo. A mí los grandes comediantes no me van a dar la oportunidad de subir al escenario a lucirme, son muy recelosos de eso.

Y que un gran artista chatee con una mina como yo, habla de la grandeza de ese ser humano.

¿Que proyectos tenés para este año?

Ahora no estoy haciendo temporada, después de ocho años pude tomar un descanso y pude hacer otras cosas, la verdad es que amo el teatro, pero no la temporada. Este año decidí dedicarme a mi marca de ropa. Ahora abrimos dos sucursales nuevas en Córdoba y luego volveré con la gira nacional. Otros años tenía que hacer temporada para poder pagar el alquiler pero es muy sacrificado, mucho desgaste físico.

¿Cómo se hace para seguir creciendo en un contexto difícil, sobre todo para el comercio?

Primero creo que soy una bendecida y estoy agradecida a eso. Y segundo se lo atribuyo a la creatividad, porque para vender en crisis hay que ser muy creativo. Ahora puedo ser conocida, pero cuando no lo era buscaba la forma de vender, trataba de vender entradas para el teatro o trabajaba en un bar "a la gorra". Cuando no era conocida no vino Ricky Martin a tocarme con una varita mágica, tuve que romperme sola.

La verdad es muy triste ver que muchas tiendas se están fundiendo, es muy feo caminar por la calle y ver locales libres, eso quiere decir que alguien se fundió y que alguien tuvo que cerrar y que quedó gente sin trabajo. Me gustaría un país más equitativo donde todas podamos trabajar y nadie tenga que cerrar y dejar empleados en la calle.

Me pasó hace años, tener que cerrar un local que tenía con mi hermana, lloré mucho fue una gran tristeza. Por eso digo que todo en la vida va y todo vuelve y que el sol sale para todos. Pasé por épocas de mucha mala racha y ahora estoy cosechando el fruto de mucho trabajo. Creo que no hay un secreto para el éxito, todo el mundo lo conoce: es perseverancia y creatividad.