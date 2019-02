Chiqui Tapia: "Messi tiene ganas de volver a la Selección argentina"

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, aseguró hoy que Lionel Messi tiene "ganas de volver" al seleccionado argentino tras su salida post Mundial de Rusia, en junio del pasado año.

"Cuando fui a España, charlamos y encontré al mismo Messi de siempre, de querer ponerse la camiseta y defender los colores de nuestra Selección. Lo noté con muchas ganas", aseguró el dirigente a Fox Sports.

"Es una decisión que tiene que tomar el cuerpo técnico de convocarlo. En marzo tenemos fecha FIFA y, si lo convocan, no tengo dudas de que estará. Sé lo que siente por nuestra camiseta”, reconoció.

El seleccionado nacional enfrentará en marzo a Venezuela y a Marruecos, el viernes 22 en Madrid y el martes 26 en Tánger, respectivamente.

De esta manera, las palabras de Tapia se contrapusieron con las del entrenador, Lionel Scaloni, quien en las últimas semanas declaró que hacía "un tiempo" no hablaba con el astro argentino de Barcelona.

"El está al tanto de todo, vivió todos los partidos de la fecha FIFA y el sorteo. Todos queremos tenerlo dentro de un campo de juego con nuestra camiseta. Ahora, tiene que convocarlo el técnico. Messi nunca se fue, porque nunca lo convocaron", afirmó.

Tapia sostuvo que Messi "nunca se negó, vino en los peores momentos a dar la cara. Hizo muchísimas cosas por la camiseta nuestra, que otros jugadores no pudieron hacer. Es muy difícil ser jugador de una Selección con el prestigio que él tiene. No podemos darle la responsabilidad a un solo jugador de que nos saque campeón del mundo".

Messi renunció públicamente al seleccionado luego de la derrota en la final de la Copa América 2016 frente a Chile, a diferencia de la presente ocasión en la que no regresó desde la caída en junio pasado contra Francia (4-3) en la eliminación por los octavos de final del Mundial.

Finalmente, Tapia se refirió al director técnico, quien firmó un contrato hasta el final de la Copa América de Brasil, que se celebrará a mitad de este año.

"Había que darle valor al proyecto de Scaloni, que la AFA ya tenía. No le ofrecimos ni a Gallardo, ni a Martino, ni a nadie", concluyó el "Chiqui" Tapia.