Más de 500 trabajadores en alerta por la clausura del matadero

Más de 500 trabajadores que son parte de la cadena de producción de faena de ganado de Chicoana se encuentran parados desde el lunes, luego de que el Ente Frigorífico Chicoana recibiera una notificación, vía mail, desde la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario de la Nación, que ordenaba la suspensión preventiva de las actividades por el lapso de 30 días.

La decisión tomada a nivel nacional generó alerta entre los 80 productores y matarifes que faenan animales en este establecimiento desde 2016, fecha en que fuera habilitado oficialmente.

Desde el ente nacional comunicaron que la decisión se fundamenta en tres supuestas irregularidades que se habrían detectado en el establecimiento que funciona en el municipio de Chicoana, que atentarían contra la transparencia en el comercio de ganados y carne. En el comunicado se acusa a los encargados del Ente Frigorífico Chicoana de haber confeccionado autorizaciones de faena para 267 cabezas porcinas y 951 cabezas bovinas sin haber efectuado el correspondiente pago a cuenta del IVA. También se supone que, al haber excedido el cupo de faena diario, se autorizó la salida de carne sin que hubiera alcanzado la temperatura necesaria para su comercialización, además de carecer de reportes emitidos por el Controlador Electrónico de Faena.

Cuando los productores tomaron conocimiento de la medida se encargaron de tratar de comunicarse con los responsables, por lo que se dirigieron a los representantes en Salta de la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario de la Nación, pero les informaron que todos los reclamos se deben realizar a través de un mail o por teléfono. La comunicación telefónica con los responsables no se pudo concretar, ya que las oficinas de la dependencia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se están mudando y las líneas no están habilitadas.

Mientras la burocracia marca el proceso para resolver la compleja situación, los productores y matarifes de los alrededores del municipio de Chicoana desesperan. "Desde el lunes que no podemos faenar los animales. De esta manera no solo se recargan los corrales sino que también se corta la cadena de producción y próximamente, la de pago", alertó Mariano Moreno, productor, que llegó a la redacción de El Tribuno acompañado por Ariel Ramos, secretario de Hacienda municipal; Elvira García, asesora del municipio de Chicoana; Olga Chauqui, secretaria de Gobierno del municipio; César Rodríguez, intendente interino, y Cintia Cruz, concejal. En representación de los matarifes de la zona también estuvieron Roque Barrozo, José Luis Ríos y Esteban D'Andrea.

Por su parte, Ramos destacó que el frigorífico le da trabajo en forma permanente a 50 operarios.

El titular de Hacienda del municipio destacó que los tres motivos que expone la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario no son reales. "De haberse presentado alguna de estas irregularidades se deberían haber realizado las notificaciones previas", expresó el contador, quien señaló que en el descargo presentado se detalló que no se han confeccionado autorizaciones de faena, como se menciona en el informe, sin haberse constatado el correspondiente pago a cuenta de IVA, salvo en los casos en que, por tratarse de matarifes monotributistas, no corresponde efectuar dicho pago a cuenta. Planteó que además esto es "técnicamente" imposible, ya que al realizar la carga de los correspondientes DTE (documento tributario electrónico) en el sistema, en caso de no constatarse la cancelación del mencionado pago a cuenta no se permite avanzar con dicho procedimiento.

Frente a la acusación de que no se habría cumplido con la refrigeración correspondiente por haber sobrepasado el tope estipulado de faena, destacaron que el Frigorífico Chicoana se encuentra habilitado para tránsito provincial de ganado bovino y porcino, y de acuerdo al artículo 8 de la Ley 6.902 de la Provincia de Salta, el tope máximo de faena fue determinado por el organismo de aplicación provincial, considerando que el establecimiento cuenta con la suficiente capacidad de cámara fría para las cantidades faenadas.

Por último, además se recordó que el establecimiento también tiene el equipo controlador electrónico desde abril de 2018.