Continúan las investigaciones para esclarecer dos aberrantes asesinatos en Cerrillos

Esta semana se realizó la audiencia de imputación a los cinco detenidos por el homicidio de Santiago Roberto Sebastián Bayón, ocurrido la madrugada del sábado en Villa Los Tarcos. Tres de los imputados prestaron declaración y negaron su participación en el hecho.

La Fiscalía Penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, a cargo de Pablo Rivero, imputó a Damián y Ariel Casimiro Wilson, Maximiliano Nicolás Pérez Moya, Matías José Posadas y Martín Ignacio Navarro por el delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Santiago Roberto Sebastián Bayón.

De las tareas investigativas desplegadas y de testimonios recibidos, se pudo establecer que la muerte de Bayón se produjo alrededor de las 5 de la mañana del sábado en Villa Los Tarcos en el marco de una gresca que se produjo en la vía pública entre dos grupos que mantienen una rivalidad.

Durante la audiencia de imputación, los acusados fueron asistidos por defensores particulares y tres de ellos prestaron declaración, sosteniendo no haber tenido participación alguna en el hecho.

Ayer hubo una marcha por las calles de la localidad de familiares y amigos de los detenidos, pidiendo su liberación.

No declaró el joven acusado del homicidio en la Circunvalación

Por otra parte, se formalizó la acusación contra el detenido por el homicidio de Roberto Ezequiel Farfán. El imputado estuvo acompañado de un abogado particular y decidió no declarar.

La Fiscalía Penal 4 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, a cargo de Ramiro Ramos Ossorio, imputó ayer a Juan Ignacio De Singlau Naser por el delito de homicidio doblemente calificado por ser cometido con alevosía y criminis causa en perjuicio de Roberto Ezequiel Farfán.

El acusado estuvo acompañado de un abogado particular y tras conocer los hechos que se le imputan, decidió no declarar.

En el decreto de imputación, Ramos Ossorio consigna que el acusado realizó un ataque violento y desmedido contra la víctima que se encontraba indefensa, para proceder a desapoderarlo ilegítimamente de su teléfono celular y darse a la fuga, dejando el cuerpo tendido y oculto a la vera de la ruta.

