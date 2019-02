El desafío del Súper Rugby larga para Los Jaguares

Llegó el día para Los Jaguares. El combinado argentino debutará hoy, a las 18.40, ante Lions de Sudáfrica, en la apertura de la cuarta edición del torneo Súper Rugby, que organiza la Sanzar y que agrupa a los equipos regionales del Hemisferio Sur.

El encuentro se disputará en el estadio de Vélez Sarsfield y será dirigido por el árbitro neocelandés Mike Fraser. Televisará ESPN.

Se disputará el certamen desde esta semana hasta el 6 de julio venidero en forma corrida, por lo que no habrá receso, ya que desde septiembre próximo se disputará el Mundial de rugby Japón 2019.

Los Jaguares tendrán a Gonzalo Quesada como nuevo técnico, quien reemplazará en el cargo a Mario Ledesma, entrenador de Los Pumas, en tanto que el nuevo capitán será el rosarino Jerónimo De la Fuente, en lugar de Pablo Matera.

En el equipo titular, el medio apertura Joaquín Díaz Bonilla reemplazará al tucumano Nicolás Sánchez, quien emigró al club Stade Francais de Francia.

Asimismo, regresará el fullback platense, Joaquín Tuculet, recuperado de una rotura de ligamentos cruzado de su rodilla derecha, en mayo de 2018. Por su parte debutarán el tercera línea Rodrigo Bruni y el segunda línea Mayco Vivas, respectivamente.

Quien no estará presente en el debut es el salteño Diego Fortuny; el hooker quedo relegado en la convocatoria y aguardará la chance de sumar minutos en otros partidos. No será una tarea sencilla ya que el titular en su puesto es nada menos que Agustín Creevy y el primer reemplazo es Julián Montoya.

El entrenador Quesada señaló: “Hoy sentimos que este es el mejor equipo que tenemos para enfrentar a los Lions. Los jugadores designados no faltaron a ningún entrenamiento; tienen continuidad y buen estado físico y técnico”.

El conjunto argentino -que juega de local por primera vez en el inicio de la competencia- se medirá nuevamente en la cancha de Vélez, el próximo 2 de marzo, con los Bulls sudafricanos; mientras que, una semana más tarde, el representativo nacional se topará con los Lions, en la ciudad de Johannesburgo.