Crece la afinidad entre el Hippie Fernández y Ruarte

La norteña Mosconi tuvo por algunos días al frente de su intendencia a uno de los dirigentes piqueteros más conocidos de la región, Juan Carlos "Hippie" Fernández, presidente de la UTD (Unión de trabajadores desocupados) de General Mosconi y hermano de otro dirigente de los desocupados del norte José "Pepino" Fernández. La situación no dejó de resultar al menos curiosa, ya que por años el actual intendente, Isidro Ruarte, estuvo enfrentado con el movimiento piquetero. Pero ahora las cosas son diferentes, al punto que Ruarte solo reconoce como presidente del Concejo Deliberante al Hippie Fernández, no así a quien se autoproclama en ese cargo, el edil Enzo Argañaraz.

Al Concejo Deliberante

Hace 4 años Juan Carlos Fernández ingresó como concejal de Mosconi ocupando una banca por el MPS. Desde esos días, las asperezas con Ruarte se fueron limando de a poco, a tal punto que en su segundo mandato de concejal fue elegido presidente del cuerpo deliberativo con el voto favorable de dos de los ediles del Partido Renovador de Salta, Sabrina Vaca y Jonatan Zelarayán.

Pero lo que sucede en General Mosconi dista mucho de ser una situación normal, prácticamente desde el año pasado. Los nueve ediles hace meses que no se reúnen, porque tres lo hacen con "su presidente Enzo Argañaraz", y los cuatro restantes, con Fernández, reconocido por el intendente Ruarte como el sucesor natural toda vez que deja la administración municipal.

Sabrina Vaca (PRS) explicó que en Mosconi las sesiones se inician en febrero. "Las autoridades están elegidas y Fernández es presidente del cuerpo por lo que Ruarte decidió dejarlo al frente de la intendencia cuando él se vaya de viaje a realizar algún tipo de gestión o por cualquier otro motivo; podría dejar a su secretario de gobierno pero prefirió que se quede el presidente del Concejo", dijo la edil.

En relación con los tres ediles que con Argañaraz a la cabeza no participan de las sesiones desde agosto pasado pero se reúnen para "debatir" temas inherentes a la comuna, Vaca explicó: "Pensábamos que en esta primera sesión se iban a sumar, porque fueron invitados formalmente; pero no se presentaron. No obstante siguen percibiendo sus dietas en forma normal. Somos cinco los ediles quienes contamos con los votos para sancionar el presupuesto que es la ordenanza primordial, y otros proyectos de ordenanzas, declaración o resoluciones. Pero no podemos adoptar la medida de suspenderlos ni que dejen de percibir sus dietas porque necesitaríamos seis votos para tomar esa decisión", precisó la concejal Vaca.

"Nación no puso un centavo"

El intendente Isidro Ruarte consideró: "Los vecinos de Mosconi necesitan que tengamos una sana convivencia y hagamos política con respeto. Las necesidades de Mosconi son mucho más importantes que las diferencias políticas".

Ruarte explicó que, a diferencia de los otros intendentes del departamento, no viajó a Buenos Aires a una reunión con el ministro del interior Rogelio Frigerio. "Las veces que viajé fue para gastar plata sin ningún beneficio. La última vezfuimos con el intendente de Tartagal y el de Santa Victoria, porque según nos decían se iban a hacer viviendas con recursos que iban a canalizarse por intermedio de la Cruz Roja", dijo el intendente.

Agregó: "En otras oportunidades me dijeron que se iban a hacer 20 cuadras de pavimento y que necesitaban que lleve el proyecto; anteriormente habían sido obras de saneamiento y también me pidieron un proyecto y que nos iban a dar 5 millones de pesos para el paseo Gemes. Nunca la Nación puso un centavo en General Mosconi; esa es la única verdad".

El jefe comunal explicó: "Lo único que hemos conseguido de afuera y que es muy importante son 7 millones que pondrá la provincia para terminar la obra de la terminal de ómnibus".

Hasta el momento la obra tiene un avance de un 70% por lo el 30% restante se concluirán con esos 7 millones.

Además, el intendente contó: "Estamos haciendo con recursos propios el Paseo Gemes y queremos refuncionalizar el edificio que fue de la estación de trenes. De la nación no espero nada".

Historia de luchas

El movimiento piquetero con dos hombres fuertes como los hermanos Fernández nació hace más de 20 años con el primer corte de ruta en 1997, realizado en General Mosconi que fue desactivado solo con la presencia del entonces obispo de Orán y actual arzobispo de Salta Mario Antonio Cargnello.

Desde entonces los piquetes le generaron innumerables dolores de cabeza al intendente Isidro Ruarte, hasta la intervención del municipio de General Mosconi. Pero con interventores y otros intendentes al frente de la comuna, los piquetes y los enfrentamientos más virulentos no terminaron al punto que en 2000, luego de un corte que se había prolongado por más de una semana fue asesinado de un disparo en plena ruta el desocupado Aníbal Verón. Ese hecho tuvo como corolario los saqueos en General Mosconi y en Tartagal en una de las jornadas más violentas que se vivieron en el norte.

Ruarte fue reelecto al frente de la intendencia de Mosconi años más tarde pero las diferencias entre el movimiento piquetero y el jefe comunal que cumple su quinto mandato nunca habían sido cordiales, como ahora.