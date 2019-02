“Desde que Patricia Argañaraz comenzó con su locura destruyó todo lo que tocó”

¿Usted hizo la denuncia por la cual se realizó el allanamiento en la ADP?

No. La denuncia fue realizada por la docente Cinthia Vuistaz. Ella denunció por enriquecimiento ilícito y la ampliación por estafas por el fideicomiso contra Patricia Argañaraz.

Cuénteme su historia de trabajo en la ADP.

En el 2012 no pertenecía a la comisión directiva de Virgilio Choque, que es cuando fallece. Patricia Argañaraz estaba como secretaria adjunta y asumió como general hasta fines de 2013. En las elecciones de ese año yo voy como vocal primera, Argañaraz como general y el profesor César Urzagasti como tesorero. Ganamos y asumimos en la comisión directiva (CD) y en agosto de 2016, por razones de salud Urzagasti toma licencia. Ahí asumo yo la suplencia como vocal primera en la Tesorería. Tras un año y medio hubo elecciones de nuevo. Ahí fui yo como candidata a tesorera y asumimos el 28 de diciembre de 2017.

¿Renunció a ese fideicomiso?

Yo tengo la carta documento que acredita mi renuncia. En un principio el fideicomiso se armó para construir viviendas en beneficio de los docentes de capital que no tenían viviendas y del interior que querían invertir para mandar a los hijos a estudiar. La idea para mí fue buena. Todo el proyecto lo armó el hermano de Patricia, Raúl Argañaraz, y a mí me pidieron que acompañe como fiduciante junto a Patricia. En un primer momento lo consideré un proyecto serio. Jamás tuve participación porque consideraba que las cosas se manejaban bien. Cuando comenzaron los problemas pedí explicaciones y no me las quisieron dar, por lo que presenté mi renuncia a mediados del año pasado.

¿Cuáles fueron esos problemas?

Cuando yo pedí información fui agredida por Patricia. Me insultó, me dijo de todo. Entonces yo le dije que está todo bien, que no me den explicaciones y presenté mi renuncia. Fui a mi abogado y presenté la carta documento. Está todo documentado.

¿Esas irregularidades eran por dinero?

Había muchas peleas, entredichos entre ella y el hermano. Él comenzó a amenazar a todo el mundo y yo quería quedar afuera de esos problemas. Nunca supe qué hicieron adentro, nunca me mostraron un balance, jamás me dieron explicaciones de nada. Luego Raúl salió a denunciar a su hermana y todo lo que se conoce.

Pero Argañaraz la denuncia a usted mediáticamente...

Posteriormente sí. Yo creo que pretenden sacarse sus culpas y tirármelas a mí en mi carácter de tesorera de la ADP. Parece que no conoce el estatuto el cual es claro: los fondos de la ADP se manejan de manera conjunta. Yo sola no puedo hacer ningún movimiento desde el banco, ella sola tampoco. No me puede acusar de nada. Ella dice que nunca manejó dinero, y eso es una mentira porque una vez que el dinero está en la caja de contable ella dispone del dinero como quiera y jamás me da explicaciones. Ella saca lo que quiere, rinde como quiere y cuando yo pido explicaciones se arman los conflictos.

En la última semana ingresó violentamente...

Me obligaron a sacar dinero de la Tesorería para que coman docentes y muchos no docentes que fueron a un abrazo simbólico. Y sabemos todos que esa movida fue mentira porque ese día los convocó porque ese lunes había reunión de comisión para pedirle explicaciones sobre el uso del dinero que nunca dio porque siempre se manejaba generando conflictos.

¿Intentó esquivar el pedido de explicaciones?

Sí. En el libro de actas de reunión de comisión que fue secuestrado en el allanamiento, acta 78, con copias certificada, dice que se convoca para pedir explicaciones sobre los movimientos de dinero de la señora Argañaraz. Por ejemplo hay 25 mil pesos retirados del camping de ADP, en donde consta en documento que es para pagar gastos del fideicomiso Virgen de Urkupiña; cuando ADP no tiene nada que ver con ese fideicomiso.

¿Esas casas nunca se van a construir?

Solo sé que dicen que en San Luis están construyendo 22 viviendas y los terrenos de Cerrillos (que son de ADP) no van a ser donados para el fideicomiso porque en un principio la idea era comprarle a la ADP esas tierras. No es mala la idea si la venta es aprobada en asamblea. Esos pasos nunca se hicieron. Con el dinero de esa venta (el gremio) puede invertir en inmuebles en el interior, donde estamos alquilando para que funcionen las delegaciones. Con el correr del tiempo nunca concretaron la compra de los terrenos en Cerrillos. Se buscaba una donación y yo estaba en contra: ahí comenzaron los problemas.

¿Podría detallar?

El 6 de diciembre del año pasado se lo llamó al administrador del fideicomiso, Nicolás Zissi, que es el novio de Patricia Argañaraz, para que explique el valor real y las tasaciones del terreno para la compra. Trajo tasaciones de 5 y 6 millones de pesos y nosotros tasamos en 30 millones. Para la forma de pago, el novio de Argañaraz planteó que ellos construirían en el futuro un residencial como forma de pago por los terrenos. Pretendían que firmemos ya las escrituras a nombre del fideicomiso para que ellos puedan obtener un préstamo del Banco Nación, a lo que nosotros nos negamos. Querían que entreguemos el terreno por un futuro posible. Eso no es venta; es una estafa.

¿Y por qué la acusa?

Patricia nunca hacía ninguna gestión, nunca iba al banco, por eso me acusa. Me acusa de ir a sacar dinero del fideicomiso del banco. Me acusa de sacar 180 mil pesos todos los meses del banco. Sí, sí fui a sacar ese dinero mientras yo estuve porque Patricia Argañaraz nunca tuvo tiempo para realizar gestiones. Y yo siempre he pedido que se realicen firmas conjuntas y el hermano siempre hizo firmas indistintas. Me decían que se vencían los alquileres y yo iba todos los primeros días de cada mes y sacaba y le entregaba a Raúl Argañaraz el dinero porque en teoría se pagaban los sueldos, los 931, los alquileres, impuestos y todo lo que genera el mantenimiento del fideicomiso que estaba en calle España el 900. Entonces, cuando yo renuncio, ella lo nombra a Nicolás Zissi administrado general y le da un poder especial para que administre.

Todo queda en familia...

El problema es que Patricia Argañaraz pretendía administrar con fondos de la ADP un desarrollo inmobiliario en el cual están involucrados su hermano y su pareja. Cuando empiezan los problemas se les piden rendiciones, no las dan y renuncio. Nunca hubo una rendición de cuentas del dinero que yo entregaba.

¿Pero era dinero de la ADP?

No, era dinero del fideicomiso. El problema viene en que se quería utilizar los bienes de la ADP, los terrenos de Cerrillos a precio vil, para hacer el desarrollo inmobiliario. Cuesta 30 y quieren pagar 5 y a futuro. Ahí salen los problemas entre la comisión directiva y Argañaraz.

Y esta semana explotó todo...

El lunes nos patotearon, nos escupieron, insultaron, golpearon y nos encerraron. Nos obligaron a entregarle el dinero de Contable. Eran 96 mil pesos que estaban en la caja fuerte. Yo pedí que la CD lo defina, porque el dinero de 15 mil afiliados es utilizado por un circo de esta persona. Se les pagaron a muchos que no son docentes.

¿Cuál es el mensaje para los docentes afiliados?

Yo les pido a los docentes que no se dejen engañar, que la verdad va a salir a la luz. Yo no soy responsable ni culpable de lo que dice ella. Siempre se manejó de manera patoteril y en un principio yo estaba sola, con miedo. Ella con su pareja siempre me hostigaron en mi oficina. Hoy la CD está bregando por la institución porque en 50 años de historia jamás hubo de esto. Desde que Argañaraz comenzó con su locura destruyó todo lo que tocó. La Secretaría Técnica del Ministerio hoy no existe, no tiene credibilidad. A la Junta Calificadora la destruyó con su porquería. Ya fue declarada persona no grata. Con las irregularidades que ella y Alejandra Rolón cometieron y que acusan a su personal de sistema. Por donde camina destruye.