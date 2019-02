“La poesía me dio todo y aún me sigue haciendo feliz”

Llegó tan cargado como un Ekeko, pero en sus alforjas no trajinaba bolsitas con harina o con arroz; tampoco traía colgando una casa en miniatura, una montura o un automotor. Nada de eso. Traía en sus alforjas una inmensa carga de recuerdos y anécdotas, más unos cuantos ejemplares de su última entrega poética “Sonetos, Poemas y Coplas (2018). Porque Sergio Rodríguez, un salteño aquerenciado en Rosario de Lerma, es poeta desde siempre.

Y entre los recuerdos que sacó a relucir, estuvo su primer poema publicado en septiembre de 1953, en la Pagina Literaria de El Tribuno, cuando solo tenía 16 años de edad. Se trataba del soneto “Primavera” que por esa timidez que aún conserva, lo hizo entregar por un “lustrín”, en la Mesa de Redacción del diario. “Después de aquella cobarde entrega -cuenta Sergio- regresé ansioso a mi casa. Al otro día, busqué mi poema en las páginas del diario pero no estaba. Y así varios días hasta que ya desilucionado, pensé que la suerte de “Primavera” estaba echada. A poco, quizá unas semanas después, al regresar a casa, mi madre me recibió alborozada y, dándome un fuerte abrazo dijo orgullosa: “mi poeta, mi poeta”. Nunca olvidaré aquel recibimiento de mi madre. Es que ella había descubierto en el diario de esa mañana, mi primera publicación, mi primer soneto, y yo, por fin, me había graduado de poeta, y nada menos que de la mano de mi madre”.

Y después vinieron los libros...

No, después vinieron otros sonetos, coplas cartillas y plaquetas hasta que por fin llegó mi primer libro, “Semblanzas y versos para Silvia” (1979), siendo el poeta José Ríos el que más insistió para que publicara. Tiempo después vino “La ciudad del Oeste” (1986), y ahora, “Sonetos, Poemas y Coplas” (2018).

Hiciste letras folclóricas...

Si, hice ”Misachico”, un villancico navideño que lo adoptó la Ciudad de Navidad de Villas Las Rosas. También hice unas cuantas zambas como “Niñita Cafayateña”, “Tiempos de Chaya”, “Ay mi Rosario de Lerma”, declarada música representativa de esta ciudad por el Concejo Deliberante.

Sos un poeta de los años 60...

Si claro. En realidad pertenezco al grupo de poetas que aquí en Salta fundamos “Presencia”, a mitad de los años 60. Fuimos diecisiete, Carlos Aparicio, Benjamín Toro, Díaz Bavio, Hugo Alarcón, José Gallardo, Luis Solís Pizarro, Hugo Ovalle, en fin, no los recuerdo a todos.

Sergio ¿que es la poesía para vos?

Es algo que viene con uno, desde que nacemos. Para mi es la vida misma. Ella me dio todo y me sigue haciendo feliz.



¿Y tu gusto por el soneto?

Desde niño me incliné por el soneto. Es que en 14 versos podés redondear una idea. Lo considero una perla, una joya. Un buen soneto debe conmover, ser suave y decidor. Es en él donde la poesía se hace arte...