En un año, el precio de construcción de una vivienda básica aumentó $2 millones

A la misma velocidad de marcha de la inflación y la recesión económica, el sueño de la casa propia se aleja cada vez más de la concreción de ese anhelo. En un año el costo de construcción de una vivienda básica de dos plantas aumentó cerca de dos millones de pesos en Salta, de acuerdo a la última estimación de precios que realizó el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines (Copaipa).

Los valores relevados para el estudio, recientemente publicado, se tomaron en noviembre pasado. Para ese mes, edificar una casa de dos pisos, de 249 metros cuadrados, costaba $5.674.974, con materiales, mano de obra, gastos profesionales e impuestos. El metro cuadrado salía $22.791.

Para construir la misma vivienda en noviembre de 2017 se tenía que invertir $3.735.154. El metro cuadrado edificado en ese entonces tenía un precio de $15.000.

Entre los meses comparados, el costo de construcción tuvo una suba interanual del 52%, casi cuatro puntos porcentuales por encima de la inflación, del 48,5%, que registró el Indec para el mismo período.

El último informe del Indec sobre la construcción dio cuenta sobre las pobres expectativas que existen con respecto al nivel de actividad que esperan los empresarios del sector. El 50% de los encuestados prevé que el nivel de actividad disminuirá durante los próximos tres meses.



En detalle

El cemento, que es el material más utilizado para la construcción de una vivienda, tuvo una suba de precio del 58% en un año, según se desprende del último balance de costos del Copaipa. Para construir la casa de dos plantas que se utiliza de ejemplo se tenía haber comprado, en noviembre pasado, $226.808 de cemento.

Con un incremento del 102%, el hierro fue el elemento que más aumentó su valor en igual comparación interanual. Los precios de los cerámicos crecieron un 73%; la arena, un 53% y el ripio, un 46%.

Los honorarios de los profesionales a cargo de los proyectos y dirección técnica de la obra de referencia también tuvieron una suba exponencial. En un año aumentó 88% el costo de ese servicio, que llegó a un total de $180.970.

En el último lugar de crecimiento inflacionario se encuentra la mano de obra. Los albañiles, plomeros y demás especialidades apenas tuvieron un incremento en sus salarios del 31%.

La carga del Estado también tiene su fuerte influencia en el costo de la construcción de una vivienda. En IVA (impuesto al valor agregado), quien haya edificado una vivienda como la que usa de muestra el Copaipa, tuvo que haber pagado $961.084 hace tres meses. Mientras que al fisco provincial, por el impuesto a las actividades económicas, tendría que haber depositado $137.297.

Estancamiento

La suba de precios en la construcción sumado a la inaccesibilidad de créditos hipotecarios y a la fuerte caída en el poder adquisitivo de la mayoría de los trabajadores, trajo como consecuencia un parate en la edificación de viviendas en el sector privado.

En tanto, los complejos habitacionales que encara el Estado, como los que están a cargo del Instituto Provincial de la Vivienda y los que facilitaba Nación mediante el plan Procrear, también están paralizados. Lo que más preocupa al sector empresarial de la construcción es la falta de nuevos proyectos de este tipo para los próximos años.

“No hay obras de viviendas nuevas, no se licita nada y al terminarse las obras que están en ejecución son puestos de trabajo que no se renuevan y se van perdiendo”, advirtió a El Tribuno Guillermo Arroyo, presidente de la Cámara Salteña de la Construcción .

“Nunca estuvimos como estamos ahora y todavía no sabemos donde está el final del tobogán”, dijo el dirigente.