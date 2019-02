Dos exjugadores de la Selección piden no cerrar Sanidad

La ausencia de Atlético Sanidad en el próximo Torneo Anual y las divisiones inferiores de la Liga Salteña provocó una ola de manifestaciones por parte de los padres de los chicos que pertenecían la institución enfermera.

La dirigencia de Sanidad solicitó un año de licencia y obviamente genera una preocupación en toda la zona norte de la ciudad, donde los chicos se quedarán sin contención social.

El deseperado pedido de los padres llegó a dos jugadores que supieron vestir la camiseta de la Selección argentina y la de Rosario Central: el reconocido exjugador Cristian Kily González y César “Chelito” Delgado. Ambos enviaron un video brindando apoyo y pidiendo que no desamparen a los chicos de Sanidad.

“Hola amigos les habla el Chelito Delgado, quiero mandarle un gran abrazo a todo el Club Sanidad y a todos los padres para que no bajen los brazos. Muchas fuerzas para que no se cierre el club, les deseo lo mejor para todos ustedes. Un abrazo y todos juntitos: no al cierre del Club Sanidad”.

Por su parte, el “Kily” González también mostró su solidaridad con un video que enviaron a la redacción de El Tribuno: “Hola a todos soy Kily González, primero quiero pedir por favor que no le quitemos la ilusión a los chicos. Que la gente que realmente se tiene que hacer responsable, no cierre las puertas del Club Sanidad donde realmente los chicos disfrutan y desde acá darle todo mi apoyo y toda mis fuerzas a todos los papás. Un beso muy grande y ojalá Dios quiera tengamos en consideración la ilusión de los chicos por hacer deportes”. Los videos se pueden ver en la página digital de El Tribuno.

Además del pedido de los exjugadores de la Selección, ayer se realizó una “sentada solidaria” en la puerta del club en el barrio Castañares, donde muchos chicos de las inferiores y de la escuelita de fútbol “Los Gallitos”, se hicieron presentes junto a sus padres. También participaron las chicas del fútbol femenino.

Lo cierto es que por ahora no hay solución para este problemática que causa revuelo.